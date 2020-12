Salapärane metallist monoliit ilmus välja Rumeenias

Pärast seda, kui teadmata päritolu risttahuka kujuline metallmonoliit kadus Utah kõrbest, ilmus sarnane objekt välja Rumeenias. Mõlemad struktuurid on tekitanud spekulatsioone alates tulnukate sekkumisest kuni mõne kunstniku naljani.

Särav kolmnurkne struktuur, mis on neli meetrit kõrge, asub Rumeenias mõne meetri kaugusel tuntud vaatamisväärsusest Petrodava kindlusest.

Läheduses asub veel Ceahlau mägi, mida kohalikud kutsuvad lihtsalt "pühaks mäeks". Tegemist on ühe Rumeenia kuulsama mäega, mis kuulub riigi seitsme loodusliku ime hulka.

Rumeenia võimud ei tea hetkel, kes salapärase monoliidi ehitas.

"Me oleme alustanud uurimist, kuidas monoliit on sinna tekkinud," ütles Rumeenia kultuuri- ja pärimusametnik Rocsana Josanau.

"See asub arheoloogilise väärtusega eravaldusel ja me ei tea endiselt, kes on monoliidi omanik," lisas Josanau.

Mõlemad metallist monoliidid sarnanevad Stanley Kubricku "Kosmoseodüsseias" oleva struktuuriga.

Kubricku linateoses kasutavad tulnukad monoliiti vahendina, mille eesmärgiks on aruka elu soodustamine galaktikas. Filmis oli ehitise vanuseks kolm ja pool miljonit aastat ja see andis nälgivatele ahvidele oskuse valmistada tööriistu.

Siiani pole selge, kes on Utah ja Rumeenias asuvate monoliitide loojad.