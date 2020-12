USA-s California mägedes avastati uus salapärane metallist monoliit

Kolmandat monoliiti märgati sel kolmapäeval väljaspool Atascadero alevikus San Luis Obispo maakonnas Californias, teatas The Independent.

Struktuur on tehtud roostevaba terasest ja on kolm meetrit kõrge ning 45 sentimeetrit lai. Monoliit kaalub 90 kilogrammi.

Sarnaselt kahele teisele monoliidile, pole ka selle struktuuri ehitajate ja paigaldajate kohta informatsiooni.

Kui Utah osariigi monoliit oli tugevalt maapinnaga seotud, siis California oma saab hõlpsasti ümber lükata, teatas kohalik ajaleht Atascadero News.

Metallist monoliitide kohta on levimas mitmeid rivaalitsevaid teooriaid, tuntuim neist on tulnukate sekkumine.

Kunstiekspert David Zwirner on Utah monoliidi ehitajaks pakkunud John McCrakenit. McCraken oli minimalistlik skulptor, kes oli samuti suur ulmefänn.

Kõige populaarsem teooria väidab, et tegemist on viljapõllu ringidega sarnaneva naljaga. 1970. aastatel ilmusid Inglismaa põldudele salapärased viljaringid, mis saavutasid rahvusvahelise kuulsuse. Vandenõuteoreetikud pakkusid, et tegemist on tulnukate sekkumisega ja viljaringid said kiiresti popkultuuri osaks. 1991. aastal tunnistasid kaks inglast David Chorley ja Doug Bower, et just nemad on viljaringide loojad ja tahtsid lihtsalt nalja teha.

18. novembril avastati metallist monoliit USA Utah osariigis ja nädal aega hiljem eemaldasid selle viis tundmatut isikut. 26. novembril leiti teine sarnane struktuur Rumeenias Ceahlau mäe juurest.