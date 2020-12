Trump: me võidame need valimised

USA president Donald Trump kordas laupäeval, oma esimesel avalikul esinemisel pärast presidendivalimisi, et Joe Biden saavutas võidu pettusega ning et lõpuks võidutseb ta siiski ise.

Kõne alguses kutsus Trump Georgia osariigis Valdosta linnas peetud kihutuskoosolekul kõiki osalema 5. jaanuari valimistel ja hääletama vabariiklaste poolt. Peagi aga hakkas ta jälle rääkima valimispettusest.

"Me võidame need valimised," ütles Trump. "Me võidame selle veel," kuulutas ta.

"See oli pettus. See oli ära korraldatud," ütles ta Bideni võidu kohta.

Trumpiga oli kaasas tema abikaasa Melania, kes pidas lühikese kõne enne presidenti.

President on Georgias, et toetada vabariiklastest kandidaate senativalimiste teises voorus, kuna esimeses ei saanud ükski kandidaat nõutavat enamust.

Valimiste teine voor osariigis otsustab, kas senat läheb demokraatide või vabariiklaste kontrolli alla. Demokraatidel on juba enamus esindajatekojas. Jaanuarikuistel valimistel peaksid demokraadid võitma mõlemad Georgia senaatorikohad, et ka senatis ülekaal saavutada. Vabariiklasetele piisab ühest senaatorikohast, et säilitada praegune enamus ja blokeerida demokraadist presidendi Joe Bideni algatusi.

"Georgia valijad otsustavad kumb erakond juhib igat komiteed, kirjutab kõik seadused, kontrollib igat maksumaksja senti," ütles Trump.

"Väga lihtne, te otsustate, kas teie lapsed kasvavad üles sotsialistlikus riigis või kas nad kasvavad üles vabas riigis," lisas ta.

Ka vabariiklaste seas muretsetakse, kas Trumpi väited valimispettuse kohta võivad heidutada hääletajaid osariigi valimistel.

President rõhutas, et ta ei kavatse tunnistada Bideni võitu ega loobuda oma süüdistustest.

Biden võitis presidendivalimised Georgias natuke vähem kui 12 000 häälega. Ta oli esimene demokraadist presidendikandidaat, kes võitis vabariiklaste kantsis pärast Bill Clintonit 1992. aastal.

Vaatlejad märgivad, et Georgias ei ole kakskümmend aastat demokraati senaatoriks valitud.