Mitu USA demokraatliku partei liiget on mures tsiviilkontrolli jätkumise pärast USA sõjaväes ja neile ei meeldi, et Joe Biden valis kaitseministriks erukindral Lloyd Austini.

"Valida järjekordne erukindral Pentagoni juhtima on vale, see ülesanne peaks kuuluma tsviilisikule. Kaitseministri amet on loodud selleks, et tagada sõjaväe üle tsiviiljärelvalve. Kindral Austinil on olnud uskumatu karjäär, aga enne, kui ma saan tema poolt hääletada, pean ma teadma, kas ta suudab Pentagoni tsiviil-sõjalised suhted tasakaalustada," ütles Michigani kongressisaadik Elissa Slotkin.

USA-s on ebatavaline, kui endine kindral nimetatakse kaitseministriks ja seaduse kohaselt peab kongress lubama kindral Austinile astuda ametisse, kuna tema sõjaväelase karjäärist pole möödas seitset aastat.

Esimest korda pidi kongress andma ametisse astumise loa James Mattisele, kes oli samuti ametist lahkunud nelja tärni kindral. Temale luba anti, kuna kongressi seadusandjad olid rahul, et Trump ei nimetanud ametisse mõnda ekstrentrilisemat isikut.

Peale Mattisele loa andmist 2017. aastal lubasid mõned kõrgemad demokraadid seda enam mitte teha.

"Seaduse muutmine tohib toimuda ainult korra inimpõlve jooksul. Me peame demokraatia kaitsmiseks tagama, et tsiviilkontroll sõjaväe üle säiliks," ütles Rhode Islandi osariigi senaator Jack Reed.

USA presidendiks valitud Biden tunnustab oma valiku ümber käivat poleemikat ja on lubanud, et tsiviilkontroll sõjaväe üle säilib.

"Ma usun ja austan tsiviilkontrolli tähtsust sõjaväe üle ja sama teeb kindral Austin. Tsiviilisikute ja sõjaväelaste koostöö kaitsepoliitika kujundamisel on ülimalt oluline ja see peab olema läbipaistev. Lioyd Austin teab, et kaitseministri kohustused on teised, kui tegevväe ohvitseril," ütles Biden The Atlanticu ajakirjale.

Kindral Austini sõjaväekarjäär kestis 41 aastat ja ta on esimene mustanahaline ohvitser, kes on tõusnud juhtima USA sõjaväe peastaapi.