Põlissoomlaste partei toetus kasvas Soome ringhäälingu Yle viimase küsitluse kohaselt kõrgemaks, kui on peaminister Sanna Marini sotsiaaldemokraatide populaarsus - esimest toetab vastavalt 20,9 ja teist 20,6 protsenti valijatest.

Uuringu tulemused näitavad koroonakriisi eelse olukorra taastumist, kui populaarseim erakond oligi Põlissoomlaste partei, märkis Yle.

Novembris suutsid põlissoomlased enim oma toetust tõsta - see kasvas 1,4 protsendipunkti võrra ning nende praegune 20,9-protsendine toetus on selle aasta kõrgeim.

Põlissoomlased on suutnud oma senist toetajaskonda hoida ning suurendanud seda Koonderakonna (Kokoomus) ja Keskerakonna (Keskusta) arvel, ütles küsitluse läbi viinud Taolustutkimuse uuringujuht Tuomo Turja. Tema sõnul on Põlissoolaste toetus veelgi kasvanud meeste hulgas, kelle toetus Koonderakonnale ja sotsiaaldemokraatidele on vähenenud.

Sotsiaaldemokraatide (SDP) toetus on pisut vähenenud kahe viimase uuringu tulemuste põhjal alates oktoobrist ning on hetkel 20,6 protsenti.

SDP saavutas oma toetuse tipu kevadise koroonakriisi ajal, kui Marin ja kogu valitsus oli pidevalt suure tähelepanu all. Nüüd on aga taastumas olukord, kus ükski partei ei saa nautida suurt edu, märkis Turja.

"Erakorralisel ajal olid ka erakorralised reitingud, aga nüüd oleme tagasi pöördumas numbrite juurde, mis on normaalsed praeguses poliitilises olukorras. Ei ole ühte suure toetusega parteid, vaid kolm-neli keskmise toetusega erakonda," ütles Turja.

Viimase 35 aasta madalaim toetus on aga paremtsentristlikul Koonderakonnal, mis peab korraga võitlema kahel rindel - Põlissoomlaste ja rohelistega - selgub Taloustutkimuse taustamaterjalidest. On keeruline kaitsta korraga konservatiivseid ja liberaalseid väärtusi, tõdetakse ülevaates.

Valitsusparteide kogutoetus on küsitluse kohaselt 55,9 protsenti, opositsioonierakondadel 44,1 protsenti.

Soome valitsusse kuulub viis parteid: sotsiaaldemokraadid, Keskerakond, rohelised, Vasakliit ja Soome Rootsi Rahvapartei.

Küsitluse viis Yle tellimusel 9. novembrist kuni 1. detsembrini läbi Taloustutkimus, selles osales 2707 vastajat, kellest erakondlik eelistus oli 1881. Küsiluse statistiline veamäär on 1,9 protsenti.