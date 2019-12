Põlissoomlased jätkab Soome populaarseima erakonnana rekordilise toetusega

Nii esi- kui ka teist kohta hoiavad opositsiooniparteid. Valitsuserakondadest kõige populaarsem on hetkel Roheline Liit, mis oma 13,9-protsendise toetusega jääb kõvasti alla Koonderakonnale.

Peaministripartei sotsiaaldemokraadid on neljas, kaotades rohelistele 0,7 protsendipunktiga. Aprillikuiste parlamendivalimisteni peaministrikohta hoidnud Keskpartei on aga kärbunud kunagisest suure toetusega erakonnast 10,6 protsendile.

YLE erakondade toetuse uuringu tulemused. Autor/allikas: YLE

Põlissoomlaste edu seletab mitu asja. Kõigepealt aitab keskendumine teatud teemadele - nagu sisserände vastustamine, rahvuslus ja skeptitsism ilmastikumuutuse suhtes - koondada nii nimetatud protestihääli.

Oma osa on ka karismaatilisel ning selgesõnalisel ja tasakaalukal erakonnajuhil Jussi Halla-ahol. Kusjuures Halla-aho ei pea 24 protsendilist toetust sugugi veel maksimumiks, mille Põlissoomlased saavutada võib.

"Me teame, et neid seisukohti, mis eristavad Põlissoomlased kõigist teistest erakondadest, toetab rohkem valijaid kui 24 protsenti. See, et see tõsiasi hakkab välja paistma Põlissoomlaste reitingus, räägib sellest, et Põlissoomlaste usaldusväärsus ning ligitõmbavus on tõusnud ning künnis meid hääletada omakorda madaldunud," nentis Jussi Halla-aho Soome rahvusringhäälingu Yle hommikuprogrammis.

Yle tellitud uuringu veamarginaal on +-1,8 protsenti.