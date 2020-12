Õiguskantsler Ülle Madise ütles ERR-ile, et Eestil ei ole kohustust nn abieluturismi tunnustada, aga kui näiteks kaks samast soost isikut ausalt ja siiralt välismaal elades oma abielu registreerivad ja seal mõnda aega elavad ning alles siis tagasi Eestisse kolivad, on nende abielu Eesti riigi silmis kehtiv.

Ülle Madise kirjutas vastuseks Siim Kiisleri saadetud kirjale, et Eestis kavandatava abieluteemalise rahvahääletuse tulemus ei saa olla kooseluseaduse tühistamine või teatud juhtudel välismaal sõlmitud samast soost inimeste abielude mittetunnustamine. Nn abieluturismi puhul see siiski ei kehti

Kaks samast soost Eesti kodanikku istuvad lennukile ja sõidavad riiki, kus on võimalik omavahel abielluda ja registreerivad seal abielu. Kas tagasi tulles Eestisse on nad siinsete seaduste järgi abielus?

Euroopa Liidu kohtu otsused ja inimõiguste kohtu lahendid on seda teemat põhjalikult käsitletud ja selle valguses peab vaatama ka Eesti rahvusvahelise eraõiguse seadust.

Kui teises riigis, kus samast soost inimeste abielu on lubatud, sõlmivad abielu seal seaduslikult elanud inimesed ja siis nad otsustavad kolida näiteks Eestisse või mõnda teise riiki, kes samasooliste abielu enda pinnal sõlmida ei luba, siis tuleb seda abielu tunnustada.

Ja ennekõike siis küsimuses, mis puudutab elamisloa andmist või kui on abikaasadel mingeid eriõigusi. Aga nii-öelda abieluturismi ei ole kohustust tunnustada.

Aga kui inimesed väga tahavad ja tõepoolest kolivadki mõnda sellisesse riiki, kus samast soost paaridel on õigus abielluda? Selline võimalus on ikkagi olemas, et pärast seal elamisloa saamist ja elamist, nad abielluvad seal ja kui nad pöörduvad tagasi Eestisse, siis kas Eestis see abielu kehtib?

Täpseid ajalisi raame ei oska praegu öelda. Ma kujutan ette, et kui tekivad sellised vaidlused ja näiteks ametnikud, kes peaksid rahvastikuregistris selle kande tegema, asuvad seisukohale, et välisriiki mindigi elama seal abiellumise eesmärgil ning kohese tagasikolimise mõttega, et siis nad tõenäoliselt seda kannet ei tee. Ja küllap see paar saab siis keelduva otsuse kohtus vaidlustada.

Senine kohtupraktika Eestis on rõhutanud, et tunnustada tuleb neid abielusid, mis on siiralt välismaal resideerudes sõlmitud, ja siis kolitakse Eestisse. Aga abieluturismi tunnustama ei pea. Aga siin ma tõesti ei oska öelda, milline täpselt see ajavahemik on, mis välismaal tuleks elada.

Kas Eesti seadusandjatel on võimalus neid küsimusi ka täpsemalt reguleerida? Anda mingi ajaline piir, kui kaua peab teises riigis seaduslikult elama?

Tõenäoliselt on, aga selle täpsustamise tulemusel ei tohi loobuda põhimõttest, mis Eestil Euroopa Liidu liikmena on omaks võetud ja millest tuleb lähtuda - siis kui on ausalt ja siiralt välismaal elades samasooline abielu sõlmitud, siis seda tuleb tunnustada.