Katuseraha jagamine liigub kunagi kokku lepitust üha kaugemale

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon otsustas möödunud nädalal eraldada uue aasta riigieelarve regionaalsetest toetustest ehk niinimetatud katuserahadest 141 000 eurot hiljuti loodud MTÜ-le Elu Marss. Pärast EKRE noorteühendusega seotud MTÜ toetusest loobumist otsustas erakond suunata MTÜ-le veel täiendavad 30 000 eurot.

Katuserahade jagamise protsessi on kritiseeritud aastaid. Tavapäraselt on jagatud raha ürituste korraldamiseks ja ruumide remondiks, igal aastal on toetuse saajate hulgas olnud tavapäraselt nii kirikud kui spordiliidud.

Raha on aga saanud nii riigikogu liikmetega seotud seltsid kui ka eelmisel päeval loodud MTÜ-d.

Ükski erakond ei ole aga tavapäraselt kuue miljoni euro ringi ulatuvast rahapotist otsustanud nii suurt summat anda kodanikuühiskonna organisatsioonile. Veel möödunud aastal kritiseeris EKRE riigikassast ideoloogiliste ühenduste rahastamist.

Võrdluseks oli möödunud aastal kõige suurem jagatud summa Keskerakonna poolt Haabersti linnaosale spordi- ja vaba aja ala ehitamiseks eraldatud 115 000 eurot.

Varasemalt korduvalt katuseraha süsteemi kritiseerinud EKRE toetas mullu 50 000 euroga nii Kohila Mõisakooli kui ka diabeediga lastele insuliinipumpade ostmist. Isamaa suunas 40 000 Paide muusika- ja teatrimaja remondiks. Sotsiaaldemokraadid toetasid 15 000 euroga korvpalliturniiri korraldamist. Reformierakond on raha jagamisest juba mitu aastat keeldunud ning ei ühinenud raha jagajatega ka sel aastal.

Enne riigikogu suurde saali hääletusele jõudmist käib regionaalsete investeeringute nimekirja üle rahanduskomisjon. Komisjoni istungil arutamisele minev nimekiri pole veel lõplik, riigikogu suures saalis aga hääletatakse ettepanekuid paketina ja saadikutel pole valikut, kas anda oma hääl ühele või teisele ettepanekule. Praktika on sündinud mõttega, et koalitsioon ei saaks opositsiooni ettepanekuid välja hääletada.

Reformierakond soovib avalikku arutelu

Tänavu otsustasid koalitsioonierakonnad esitada raha saajate nimekirja koos. "Tavapraktika on olnud selline, et iga fraktsioon on esitanud oma ettepanekud oma nime all ja vastutab ise selle eest, mis seal sees on," rääkis rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri (RE).

"Seekord oleme nõudnud, et seda arutaksime, et teeksime seda avalikult ja seda põhjendusega just, et nende seas on ülimalt halvad ettepanekud. Sellised ettepanekud, mida ei tohiks teha," rääkis Lauri.

Tema sõnul on poliitikutel katuserahade üle otsustamisel vaja leida tasakaalupunkt ja mõelda, kas oma soosingus projektidele raha andmine kaalub üles ka vastumeelsete projektide toetamist. "See on väärtuste küsimus," märkis ta.

Lauri sõnul on tarvis korraldada avalik istung just selles punktis, kus raha jagamist arutatakse ja põhjendusi selgitatakse.

Rahanduskomisjoni liikmed on saanud sadu pöördumisi

Rahanduskomisjoni liikme, sotsiaaldemokraat Riina Sikkuti sõnul on katuserahade osas eriarvamusi ka nende fraktsioonis.

Ta kinnitas, et komisjoni liikmed on saanud raha jagamise vastu sadu pöördumisi ka murelikelt kodanikelt. "Kõige rohkem on vastuseisu Elu Marsile ja Ungern Khaanile. Kirjutavad nii inimesed, kes on üldse katuserahade vastu, kui ka need, kes ütlevad, et raha tuleks kasutada hoopis tervisekriisi lahendamiseks," rääkis ta.

Kuigi sotside fraktsioon on katuserahade jagamisega kaasa läinud, siis Sikkut ise seda praegusel kujul ei toeta. "Muidugi ma ei toeta sellist katuserahade jagamist. Kui on soov seda teha, siis peaks olema selged kriteeriumid paigas, arusaam, mille jaoks raha antakse. Ei tohi olla seost erakonna juhtkonnaga, riigikogu liikmete pereliikmetega jne," rääkis ta.

Sotside fraktsioonis on aga ka neid, kelle jaoks ongi niinimetatud katuserahad olulised regionaalsed investeeringud ja võimaldavad kodukohta panustada. Möödunud aastal esitas ka sotside fraktsioon ettepaneku eraldada raha vaid mõned päevad tegutsenud MTÜ-le.

Rahanduskomisjon soovis katuserahade määramiseks kindlaid tingimusi juba mullu

"Rahanduskomisjonis juba eelmisel aastal arutasime, et võiksid olla mingid kriteeriumid. Summad lähevad suuremaks, läbipaistvus väheneb," rääkis Sikkut.

Lauri sõnul oli siis, kui tema viis aastat tagasi esmakordselt parlamenti pääses, fraktsioonide vahel kokkulepe, et katuserahasid jagataksegi väikesteks investeeringuteks ja üle Eesti. "See oli džentelmenide kokkulepe, et ei jaga Tallinnale ja "kuldsele ringile", ei jaga neile, kellel raha on. Investeeringu saajatelt küsitaks enne järgi, kas toetuse saajal, omavalitsusel on seda vaja ja nad on sellega nõus," rääkis ta.

"Sellisel juhul võib mingitel tingimustel katuseraha jagada, aga sellisel viisil, ma eelistan, et seda praegu üldse ei tehtaks," nentis Sikkut.

Järelevalve raha kasutamise järgi on nõrk. Raha jagamiseks sõlmivad ministeeriumid, mille haldusalasse toetuse saaja jääb, MTÜ-dega lepingu. Lähenemine raha eraldamise järgsele aruandlusele on ministeeriumiti erinev.

Rahandusministeerium märkis, et nende kaudu liiguvad investeeringud peamiselt kohalikele omavalitsustele, kus need alluvad tavapärastele kohaliku omavalitsuse sisekontrolli ja auditeerimise mehhanismidele.

"Raha kasutamisel hoiavad reeglina hoolsalt silma peal nii kohalikud elanikud kui ka iga linna- ja vallavolikogu opositsioon," lisas ministeeriumi pressiesindaja.

Mitmed kodanikuühendused on pakutud katuserahast loobunud

Veel möödunud aastal leidis EKRE, et valitsus peab lõpetama ideoloogiliste kodanikuühenduste riikliku rahastamine. Näiteks toodi LGBT Ühingu rahastamine maksumaksja taskust. Ühing on saanud raha projektitaotluste alusel, neile pakutud katuserahast on ühing loobunud.

LGBT Ühingu tegevjuhi Kristel Rannaääre sõnul oli 2017. aastal loobumise põhjuseks katuserahade läbipaistmatus. Rahast loobumine pole aga kellegi jaoks kerge. "Meil oli täpselt see summa puudu, mida meile pakuti," rääkis ta.

"See ei ole läbipaistev, seal ei ole konkreetseid nõudeid raha saamiseks. Teiseks ei mõõdeta, kuidas seda tehakse, ei ole selgeid mõõdikuid tulemustele," kirjeldas Rannaääre loobumise põhjuseid.

"Kui sa projekti kirjutad, siis pead oma soovi põhjendama. Kui väiteid esitame, peame välja tooma uuringuid, peame põhjendama, kuidas me tegeleme probleemiga," märkis ta.

Maris Lauri sõnul on katuserahade saajate nimekirjas alati projekte, mis väärivad toetust, kuid eriti kriisiolukorras peaks vaatama, kuidas raha kulutatakse.

Katuserahadele kutsub "ei" ütlema ka vabaühenduste liit. Alternatiiviks pakub liit suurendada Kodanikuühiskonna Sihtkapitali eelarvet ning rahandusministeeriumil rääkida läbi igal aastal toetust saanud organisatsioonidega, et astuda nendega lepingulisse suhtesse. Riigikogu liikmetel soovitab liit näidata toetust organisatsioonidele, annetades neile oma isiklikust rahakotist ja sellest rääkides.