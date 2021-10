Riik maksab Elu Marsile välja 171 000 eurot katuseraha

Siseministeerium allkirjastas viimaks lepingu, millega maksab MTÜ-le Elu Marss välja organisatsioonile mullu katuserahana määratud 171 000 eurot. Toetuse tingimuseks on, et sellest ei rahastata tegevusi, mille otsene või kaudne eesmärk on abortide keelustamine.

Möödunud aastal eraldas riigikogu eelarvest regionaalseteks toetusteks ehk niinimetatud katuserahaks 6,4 miljonit eurot. Raha maksab taotlejale välja vastava valdkonna ministeerium.

Septembris oli Elu Marss üks kahest MTÜ-st, kellele siseministeerium polnud veel enda valdkonnas määratud katuseraha välja maksnud.

Siseministeeriumi kodanikuühiskonna osakonna nõuniku Marten Lauri sõnul näeb toetuse andmise kord ette, et taotlus peab olema selgelt seotud riigi strateegiliste eesmärkidega ning kuna riigikogu seda eesmärki ei näinud, pidi ministeerium pidama ühinguga pikemalt läbirääkimisi.

Elu Marss registreeriti 2020. aasta juulis, kuid MTÜ märgib, et tegutses seltsinguna juba 2019. aastast, mil nõustati lapseootel ja lastega peresid. 2020. aasta augustis korraldas ühing Tallinnas abordivastase meeleavalduse Elu Marss.

Abortide keelustamise kampaaniast on ühing loobunud

"Taotluse menetlusprotsessi käigus on MTÜ Elu Marss loobunud esialgsest eesmärgist kasutada riigieelarvelist toetust abortide täieliku välistamise eest seismisel Eestis ning siseministeerium on teinud ettepaneku MTÜ-le Elu Marss sõlmida riigieelarvelise toetuse leping," sõnas Lauri.

Ministeerium allkirjastas toetuse välja maksmise dokumendi reedel, ühingu poolne esindaja pole veel sellele allkirja pannud. "Leping jõustub alles siis, kui sellele on alla kirjutanud mõlemad pooled," rõhutas Lauri.

Ühing toob toetuse taotluses välja, et soovib riigi toetust kasutada Eesti ja välismaa kristlike koguduste ja organisatsioonide vahel koostöö arendamiseks, edendamaks Eestis kultuuri ja kõrge moraali kujunemist.

"Meie visioon on Eesti kui kestlik rahvusriik, kus on positiivne loomulik iive, kus au sees on pere ja lapsesõbralikud eluviisid, tugevad abielud, terved ja püsivad peresuhted, põlvkondadevaheline sidusus, koostöökultuur, mis soosib üksteist arvestavat ja kaasavat arutelu erinevate maailmavaadete kandjate vahel, kus on kaitstud ja areneb eesti keel ja kultuur," kirjutas organisatsioon taotluses.

Ministeerium seab raha välja maksmiseks sõlmitavas lepinguks tingimuseks, et raha ei tohi kasutada tegevuseks, mille eesmärk on abortide keelustamine. MTÜ oma viimases taotluses abortide keelustamist küll ei maini, kuid toob välja, et Eestis on vaja vähendada abortide arvu ning raha eest ellu viidav projekt peaks vähendama aborte ja seeläbi suurendama riigis loomulikku iivet.

Lauri sõnul oli oluline see tingimus lepingus ära fikseerida, kuna algselt oli ühingu taotluses välja toodud ka soov teha kampaaniat abortide keelustamiseks.

"Kuigi MTÜ Elu Marss on taotluse menetlusprotsessi käigus loobunud esialgsest eesmärgist kasutada riigieelarvelist toetust abortide täieliku välistamise eest seismisel Eesti ühiskonnas, siis pidas siseministeerium vajalikuks fikseerida lepingus punkt, et toetusega ei rahastata tegevusi, mille otsene või kaudne eesmärk on abortide keelustamine," ütles Lauri.

Aastaga korraldab ühing 10 avalikku üritust

Riigieelarvest eraldatava rahaga plaanib ühing eeskätt teavituskampaaniat pereväärtuste toetamiseks. Selleks kasutatakse riigitoetusest 50 000 eurot saadete ja videoklippide produtseerimiseks ja trükiste, plakatite ja sotsiaalmeediareklaamide tootmiseks.

25 000 eurot plaanib Elu Marss kulutada kümne avaliku ürituse korraldamiseks, rahaga tasutakse esinejatele ning tehnika ja ruumide rendi eest. Kaks suurt avalikku üritust plaanib ühing korraldada Tallinnas ning üle Eesti korraldatakse ka väiksemaid koolitusi ja aruteluringe.

25 000 euroga plaanib ühing osta video-, heli- ja valgustehnikat.

Kõige suurem osa rahast läheb tööjõukulude katmisele, selleks kulub 1,5 aastaga 59 000 euro. Palgale võetakse kolm inimest, seejuures projektijuht, meediajuht ja kogukonnatöö koordinaator.

Ühingu üldkuludeks läheb toetusest 12 000 eurot.

Projekt peaks taotluse järgi kestma 2022. aasta lõpuni ehk nimetatud tegevused peaksid selleks ajaks tehtud olema.