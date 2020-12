EKRE ettepanekul riigikogu katuserahadest suurima summa saav abordivastane MTÜ Elu Marss plaanib raha kulutada teavituseks ja nõustamiseks. Kuigi tegemist on tervise- ja sotsiaalvaldkonna teemaga, siis ootamatult hakkab MTÜ-le antud raha kasutamist kontrollima hoopis riigihalduse minister, nagu oleks tegu regionaalse investeeringuga.

Riigikogu katuserahade jagamise korda on kritiseeritud aastaid, kuid tänavu on avalik pahameel suurem kui tavaliselt, sest suurima summa ehk üle 170 000 euro antakse EKRE soovide kohaselt nelja kuu eest loodud abordivastasele MTÜ-le Elu Marss, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Millele Elu Marsil riigikaukast saadud raha kulub, riigikogu rahanduskomisjoni liikmed teada ei saanud.

"Selle kohta EKRE esindajad ütlesid, et nemad ei lange nii madalale, et hakkaksid seletama, milleks nemad seda raha kasutavad," ütles rahanduskomisjoni aseesimees, reformierakondlane Maris Lauri.

Keskfraktsiooni juhi Kersti Sarapuu sõnul uuris tema raha kasutamise plaane nii EKRE juhtide kui ka saadikute käest ja talle öeldi, et abordi teema on selle MTÜ puhul ülepaisutatud.

"Tegelikkuses püütakse hoopis aidata perekonna täisväärtuslikku elu korraldada, antakse nõu, räägitakse töökohtadest, räägitakse üldse regionaalsest mõõtmest selle mittetulundusühingu töö raames," selgitas Sarapuu.

Segased pole mitte ainult MTÜ rahakulutamise plaanid, vaid ka raha liikumine. Kuna tegu on tervise- ja sotsiaalvaldkonnaga, siis peaks rahakasutust kontrollima sotsiaalministeerium, aga ootamatult on summa liikunud hoopis riigihalduse ministri hallata. Maris Lauri peab sellist muudatust kummaliseks, sest abordivastast marssi korraldava MTÜ tegevusel puudub seos regionaalse arenguga.

"Ta loogiliselt peaks olema sotsiaalministeeriumi valdkonna all, aga ilmselt siis sotsiaalministri jaoks ei ole see tegevus kooskõlaline nende eesmärkidega, mis on sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondades ehk tervisehoidmine ja õigete valikute toetamine," tähendas Lauri.

Riigikogu rahanduskomisjoni juht Aivar Kokk ei osanud öelda, mil viisil Elu Marsile antud toetus võiks mõjutada regionaalset arengut.

"Me loodame, et sel hetkel, kui ministeeriumiga hakatakse lepinguid sõlmima, siis me näema ka, mis tegelikud tegevused sinna alla lähevad ja kuidas siis saaksid nad toetada kogu Eesti regionaalseid investeeringuid," kommenteeris rahanduskomisjoni esimees, Isamaa liige Aivar Kokk.

Kuigi Kokk peab katuserahade jagamist piisavalt läbipaistvaks, tunnistas ta, et saadikud ei pea kokkulepitud reeglitest kinni ja nii tuleb uue aasta alguses senist korda muuta.

"Et ei tekiks olukordi, kus küllaltki värskelt tekkinud MTÜ-dele eraldatakse raha ehk kui kaua ta peab olema tegutsenud, kas me näeme nende tegutsemist, mis valdkonnas," selgitas Kokk.

Elu Marsi eestvedajad "Aktuaalse kaamera" kõnedele esmaspäeval ei vastanud, kuid "Aktuaalse kaamera" nädalalõpu saatele selgitas MTÜ juhatuse liige Lydia Hõbesalu: "Meie töö ei koosne siiski sellest, et korraldada kord aastas elu marsse, vaid see sisaldab endas väga palju üritusi, väga palju tööd, ekspertide haaramisi, mis on seotud abordi ennetustööga, raseduskriisi nõustamisega."

Riigikogus eraldatud katuserahad jagatakse ministeeriumide erinevate programmide vahel ning ning riigieelarvest eraldatud summa kasutamine peab vastama programmi eesmärgile. Ministeerium sõlmib katuseraha saajaga lepingu, milleks seda raha kasutatakse ja kui raha kasutus ei vasta programmile või ministeeriumi tegevusvaldkonnale, siis seda lepingut sõlmida ei saa ning katuseraha välja ei maksta.

Millistele riigihaldusministri Anneli Oti hallatavate programmide alla MTÜ Elu Marss tegevus sobiks, "Aktuaalsel kaameral" teada saada ei õnnestunud. Rahandusministeeriumist öeldi, et kuna riigieelarve pole veel vastu võetud, siis sellest rääkida ei saa. Ka ei soovinud teemat selgitada EKRE riigikogulastest liikmed.