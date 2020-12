Juhtkogu töö lõpetamise põhjuseks on see, et juhtkogu ei tulnud toime neile seatud peamise ülesandega – esitada keskkonnaministrile metsanduse arengukava aastani 2030 eelnõu hiljemalt septembris 2020. aastal, teatas keskkonnaministeerium.

"Juhtkogu kohtumistel on arutelud muutunud väga laialivalguvateks, kuna pidevalt on lisandund aina uusi ja detailseid teemasid ja seetõttu on kadunud fookus riikliku strateegilise dokumendi koostamiseks," ütles Epler.

Epleri sõnul kutsub kokku uue juhtkogu, kuid enne seda plaanib nõu pidada ministeeriumi ametnike ja väliste ekspertidega, et täpsustada uue juhtkogu rolli protsessis. "Ma isiklikult arvan, et arengukava sisulise ettevalmistamisega peavad tegelema valdkonna eksperdid ning juhtkogu peaks olema see organ, kes tempot hoiab ja vaidlusküsimuste või eriarvamuste puhul töötab kompromissi leidmise nimel," lisas minister.

Lähiajal kavatseb Epler kokku kutsuda teda nõustava metsandusnõukogu, et arutada, kuidas võimalikult kiiresti ja parimaid teadmisi kasutades jõuda järgmise kümnendi metsanduse arengukavani.

Metsanduse järgmise kümnendi arengukava (MAK2030) koostamine algas 2018. aastal, sellesse kaasati väga palju huvigruppe üle Eesti, märkis ministeerium.

"Ministeeriumil on tekkinud tohutult materjali, mille põhjal erinevates küsimustes seisukohti koostada, teame ühisosi ja erimeelsusi, samuti erinevate huvipoolte murekohti Selle käigus sai selgeks selline kaasamine sobib hästi murekohtade kaardistamiseks, kuid mitte nende lahendamiseks. Mitmeid ühisosadel baseeruvaid murekohti me juba oleme ka kiirelt lahendama hakanud," märgiti pressiteates.