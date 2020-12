Epler soovib uuelt metsanduskava juhtkogult kava valmimise tähtaega

Epler lubas uue metsanduse arengukava juhtkogu kokku kutsuda uue aasta alguses. Ta ei ütle, et eelmistel liikmetel uude kokku uks suletud on ega süüdista ka ministeeriumi ametnikke. Epler tahab esimeselt uue juhtkogu kohtumiselt kuulda, millal metsanduse arengukava valmis on.

"Kui see uus juhtkogu kokku saab kutsutud, siis nende esimesel kohtumisel tahaks küll sinna ajalise eesmärgi seada, millal võiks tulemusteni jõuda," lausus Epler.

Juhtkogul osalenud kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks süüdistab ministrit soovis tülikatest huvirühmadest vabaneda. Keskkonnaorganisatsioonid kritiseerivad töö takerdumises keskkonnaministeeriumi ametnikke ja puidutööstuse esindajaid.

"See on pigem seda protsessi juhtinud isikute ehk ministeeriumi ametnike põhjustatud ja ka sellest tingitud, et probleem on väga keeruline ja puidutööstuse pool põhimõtteliselt ei ole valmis mingiteks kompromissideks," märkis Eesti Metsa Abiks koordinaator Linda-Mari Väli.

Keskkonnaühenduste koja esindaja Tarmo Tüüri hinnangul ei saanud keskkonnaministeerium erapooletu vahendaja rolliga hakkama – ühisosa suurendaja ja lepitajana.

Raiemahud oli üks edasiminekut takistanud vaidlusteema. Läinud aastal valmisid ministeeriumi juhtimisel arengukava neli stsenaariumi, mille juhtkogu üle vaatas. Ja otsustas, et kõigi nelja alusel tuleb koostada lõplik. Selle ülesande sai keskkonnaministeerium.

"Neisse stsenaariumidesse oli kirjutatud ka võimalikke raiemahte. Ja kuna see on teema, mille suhtes huvigruppidel on erinevad seisukohad, siis langes kohe kaks stsenaariumi erineva suurusega raiemahu tõttu välja," ütles Maaülikooli dotsent Tõnu Kaimre.

Erametsaomanikke esindav, varem keskkonnaministeeriumi kantslerina metsanduse arengukava ette valmistanud Andres Talijärv ütles, et juhtkogu ammendas end lõpuks. Tema hinnangul võiks ministeerium koos teadlastega metsanduse arengukava koostada ja ministri moodustatud metsandusnõukogu selle üle vaadata.

"Sellist suurt, 35 või rohkemast inimesest koosnevat juhtkogu – seal kompromisse saavutada on üsna keeruline ülesanne. Selle tõttu ma arvan, et sellisel kujul seda juhtkogu ei olegi mõttekas moodustada," nentis Talijärv.