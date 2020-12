"Välisilm": sotsiaaldemokraatide naasmine võimule võib viia Rumeenia isolatsiooni

Rumeenia valimiste järel on küsimus, kas võimule jäävad moderniseerimismeelsed liberaalid või tulevad tagasi aasta eest oma kohalt pühitud sotsiaaldemokraatide nime all tegutsevad eurokriitilised endised kommunistid. Sotside-kommunistide rünnakud õigusriigi vastu nende valitsemise ajal on andnud põhjust kartuseks, et kui võimule pääsevad taas nemad, mängib Rumeenia ennast Euroopa Liidus samasugusesse isolatsiooni nagu Poola või Ungari, vahendas "Välisilm".

Valijad on valimistest väsinud. Tegemist oli viiendate valimistega viimase 18 kuu jooksul. Lisaks väsinud koroona-aastast ja pettunud ka liberaalides, kelle kogu valitsemisaeg on aga jäänud erakordse pandeemia tingimustesse.

"See hääletus võiks oma kohtadelt minema lüüa kõik selle riigi poliitikud ja kutsuda teisi meid nüüd juhtima," ütles valija Bucur Jean.

"Ma loodan paljudele muudatustele, eriti kui arvestada, et viimase paari aasta jooksul pole midagi tehtud ja oleme teistest riikidest tõesti maas," sõnas üliõpilane Constantin Stama.

"Loodame parimat ja loodame, et kliinikutele ja meditsiiniaparaatidele jätkub kütet ja lõpuks loodan, et pandeemia saab varsti läbi," ütles valimisjaoskonna töötaja Cristina Stana.

Rumeenia on üks vaesemaid Euroopa Liidu riike ja ilmselt on liidu abirahadega arvestamine ka põhjuseks, miks suhtub enamus suuremaid parteisid, sotsiaaldemokraadid välja arvatud, Euroopa Liitu sõbralikult.

Rumeeniat peetakse edetabelites hetkel koguni kõige Euroopa-meelsemaks Ida-Euroopa riigiks. Ehkki teistes edetabelites ka üheks korrumpeerunumaks. Näiteks vaid kolm aastat tagasi üritasid sotsiaaldemokraadid võimule pääsedes suisa avalikult seadusega dekriminaliseerida korruptiivsed vargused, mis jäid alla 40 000 euro.

Sotsiaaldemokraadid võeti võimult maha umbusaldusega parlamendis. Oma aasta on liberaalid võimul olnud vähemusvalitsusena. Loodeti, et need valimised parandavad positsioone. Kui valimised oleks toimunud aasta tagasi, siis see nii olekski olnud. Tähtis oli, et valimisaktiivsus tuleks piisavalt kõrge. Ajalugu on näidanud, et sotside löömiseks on vaja vähemalt 50 protsendi lähedast valimisaktiivsust. Liberaale toetas neil valimistel sõnakalt ka varasemalt sotsiaaldemokraatliku valitsusega teravas vastasseisus olnud president.