Riigi kõrgeim kohus, kuhu kuulub kolm Trumpi määratud kohtunikku üheksast, ei selgitanud koheselt otsuse tagamaid.

Otsusest teatasid teiste seas telekanal CNN ja uudisteagentuur Bloomberg.

Telekanali CNN andmetel ei jäänud ükski ülemkohtu kohtunikest lahendi osas eriarvamusele. Kanali informatsiooni kohaselt mahtus otsus ühele reale.

Bloombergi hinnangul on kogu ülemkohus esimest korda seisukoha võtnud Trumpi püüdluste osas muuta valimistulemusi oma maitse järgi.

USA justiitsminister William Barr ütles möödunud nädalal, et justiitsministeerium pole leidnud tõendeid laialulatuslikest valimispettustest novembrikuistel presidendivalimistel. See pahandas Trumpi, kes on korduvalt ilma tõenditele tuginemata väitnud, et tema kaotatud presidendivalimiste tulemused olid võltsitud.

Tõendeid valimispettuse kohta pole leitud ning novembri lõpul vihjas Trump, et justiitsministeerium ja FBI on teinud tema vastase salasobingu.

Trumpi ametiaeg saab läbi 20. jaanuaril.