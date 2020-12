USA president Donald Trump esitas ülemkohtule avalduse, et tal lubataks sekkuda vabariiklaste kontrolli all oleva Texase osariigi esitatud hagis Pennsylvania, Michigani, Wisconsini ja Georgia osariikide vastu. Kõigis neljas osariigis Trump kaotas 3. novembri presidendivalimistel Joe Bidenile.

Kui kohtunikud lasevad Trumpil kohtuasjaga liituda, tekitab see erakordse olukorra, kus ametisolev USA president palub riigi kõige tähtsamal kohtul tühistada neljas osariigis antud miljonid hääled.

Texase osariigi hagi väidab, et neljas osariigis antud postihääled on ebaseaduslikud ja nende valijameeste osalemine valimiskogus tuleb blokeerida.

Samuti palus Texas ülemkohtul edasi lükata 14. detsembril toimuva valimiskogu ametliku kokkutuleku.

Kohtuasja algatas Ken Paxton, kes on Texase kohtuminister ja president Trumpi poliitiline liitlane.

Valimisseaduse eksperdid väidavad, et Texase osariigi esitatud hagil puudub õiguslik väärtus.

"Texase osariigi esitatud hagi on nii menetluslikult kui sisuliselt segadus ja on null võimalust, et kohus nõustub seda juhtumit menetlema," ütles California Loyola õigusteaduskonna valimisõiguse professor Justin Levitt.

Pennsylvania, Michigani, Wisconsini ja Georgia osariigi ametnikud on süüdistusi pidanud alusetuks ja nimetavad seda rünnakuks demokraatia vastu.