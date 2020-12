Kahel hakkajal naisel, Katri Lingil ja Tiina Rekandil õnnestus loetud nädalatega koguda üle Eesti enam kui 600 kleit ning need oksjonil maha müües teenida üle 26 000 euro, et toetada rinnavähi varajaseks avastamiseks vajaliku 3D mammograafi ostmist.

""Tänasest algab kiiritusravi, viis nädalat järjest igal tööpäeval kell 10 pean Hiiul protseduuril olema. Kiiritusravi medõed on toredad ja väga jutukad. Keskealised ja vanemad patsiendid moodustavad ühtlase halli massi, mina seevastu pakun õdedele iga päev erinevat jutuainet"," loeb kleidiannetaja Piret Tüür ühelt vähiravipatsiendilt saadud kirja.

"Imearmas, lähedane kogemus endal, väga ilus kiri ja südamlik. Selle kleidi taga on lugu ja üks põhjus, miks ma sellest heategevusüritusest "500 kleiti" osa võtsin ongi see, et ma väga tahtsin saada kirja ja see on tõesti looga kiri," põhjendab Tüür oma osavõttu heategevuskampaaniast.

Heategevuskampaania algataja Katri Lingi sõnul jäid kleitide hinnad viie ja 660 euro vahele - just nii palju maksti president Kersti Kaljulaidi annetatud kleidi eest. Kuigi kõige kõrgemale kerkisid Eesti disainerite loomingu hinnad, siis üllatavalt hasartne ülepakkumine oli ka mitme märksa tagasihoidlikuma kleidi üle. Nagu eestlastele kombeks - alguses ei saadud vedama ja pärast pidama.

"Me nägime suhteliselt suurt aktiivsust kõigepealt oksjoni alguses, siis läks natukene vaiksemaks nädala keskel ja siis pühapäeva õhtul kell 23:59 oli kõige rohkem tegevust meie oksjonilehel. Nii et me natukene jäime jälgimisega hätta, et kes seal kus pakkumisi tegi, sest pakkumisi paistis et tuli iga paari sekundi tagant," kirjeldab Katri Link oksjoni kulgu.

Vähiliit loodab ligi 200 000 eurot maksva 3D mammograafi soetamiseks vajaliku raha kokku saada aasta lõpuks, kolmveerand vajalikust summast on juba koos. Buss antakse Viljandi haigla käsutusse ning loodetavasti on juba jaanuaris võimalik Lõuna-Eesti naistel minna sinna oma tervist kontrollima.



"Mammograaf on tõesti kaasaegne, selle kvaliteeti võib võrrelda nende mammograafide kvaliteediga, mis on Eesti suuremates haiglates, näiteks Tartu ÜlikoolliKliinikumis, Põhja-Eeesti Regionaalhaiglas," ütleb onkoloog Vahur Valvere.

3D mammograaf on usaldusväärne just nooremate naiste rindade kontrollimisel.