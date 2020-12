Valitsuse värske otsuse järgi on alates 14. detsembrist suletud kõik õppeasutused ning peatatud huviharidus, huvitegevus ja sporditegevus nii noortel kui täiskasvanutel, aga väljaspool Ida-Virumaa jäävad avatuks kõik spaad, veekeskused ja ujulad. Ujumisklubide vaatest on olukord vastuoluline, sest lapsi grupis treenida ei tohi, aga basseinid on kasutamiseks avatud.

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles, et väljaspool Ida-Virumaad jäävad sisetingimustes spordisaalid, ujulad ja jõusaalid avatuks ning inimesed tohivad neid paiku külastada, et näiteks üksinda trenni teha:

"Individuaalala võib olla ka teatud aladel 1+1, see tähendab üks sportlane ja üks treener ja avatud on. Eks omanikud teevad ise oma otsused, aga valitsus ei anna korraldust sulgeda jõusaale, ujulaid ja spordisaale," rääkis Lukas.

Tallinna ja Harjumaa ühes suuremas ujumisklubis, Orca Swim Club MTÜ-s on 1200 ujumishuvilist liiget beebidest täiskasvanuteni. Valitsuse otsus jätta ujumisklubid lahti, aga lõpetada igasugune grupiviisiline huvitegevus siseruumides on MTÜ asutaja Merli Didvigu sõnul ujumisklubide vaatest pehmelt öeldes vastuoluline, seda enam, et Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on tõestanud näiteks, et vees, eriti kloorises vees koroonaviirus ei levi ning samuti ei toimu veespordialade harrastamisel aerosoolset levikut.

"Need lapsed võivad minna täna ujulasse, nad võivad osta ujulas pileti, samamoodi kümnekesi koos minna ja treenida, aga see tegevus ei ole korraldatud läbi ujumisklubi ja treener ei saa seda treeningut juhendada ehk et ujumisklubide jaoks ei ole see nagu tegelikult lahendus," ütles Didvig.

Seega ongi tema sõnul nende klubis otsustatud alates esmaspäevast treeningud peatada ja lastevanematelt järgmiste nädalate eest õppemaksu ei küsita. Samas on just lastevanematelt küsitav õppemaks klubi põhiline sissetulekuallikas. Didvigi sõnul ei leevenda MTÜ jaoks olukorda ka võimalus läbi viia basseinis individuaaltreeninguid.

"Kui meil on klubis 1200 last ja kui te ise nüüd mõtlete, et igale lapsele peaks päevas tunniajalise treeningu korraldama, siis te saate arvutuslikult aru, kui palju tunde see nõuaks, et seda lihtalt ei ole puhtalt võimalik korraldada."

Vastuoluline on tekkinud olukord ka Kalevi ujumiskooli direktori Kristo Krinpuse sõnul, kuid ujumiskool ennast praegu n-ö täitsa kinni ei pane, vaid välja on töötatud kolm lähenemist: ujumiskursused lähevad uuest nädalast vaheajale, aga spordirühmad jätkavad tööd. Ehk käputäis profisportlasi treenib edasi nii nagu alati ning ülejäänute, ligi 400 lapsega üritatakse esmaspäevast alustada individuaaltundidega basseinis või üldkehaliste treeningutega värskes õhus.

"Kindlasti me kolm nädalat spordirühmadele pause ei saa lasta sisse, et nii palju kui võimalik, me proovime individuaalselt ära jagada, et kõik saaksid ka treeneri pilgu all treenida. Kavad saab anda, et kui üks päev üks ujuja on treeneriga, siis teine ujuja saab minna treenida kava järgi."

Kuna ujulad on avatud, on oht ka igasuguste n-ö JOKK-skeemide jaoks, kuid Krinpuse sõnul on vähemalt Kalevi ujumiskooli treeneritele sõnad peale loetud, et treeningud olgu kooskõlas vastavate piirangutega.