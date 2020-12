Huvihariduse andmine on peale Ida-Virumaa teistes maakondades piiratud tingimustel lubatud.

"Huvitegevuses ja spordis jääb avatuks siiski ühekaupa või või vajadusel juhendaja tegutsemine üle Eesti. Siseruumides ei ole lubatud ei väiksemaid ega suuremaid rühmi, vaid ühekaupa juhendajaga. Üks-ühele klaveriõpe, keeleõpe, muu taoline," lausus Kiik.

Väikestel jalgpalluritel veab, sest valitsuse kolmapäeval välja käidud kõigi trennide keelamise plaan muutus neljapäevaks leebemaks ja uuel nädalal peavad nad vaid platsil mängijate arvu vähendama kümnele. Kuigi võrreldes tubaste spordialadega on jalgpallurite seis parem, ei mõista siiski jalgpallikooli juht piirangute loogikat.

"Otsuste taga peaks olema mingisugused loogilised selgitused. Mis puudutab konkreetselt jalgpalli väljas, siis siin pole ühtegi tõestust, et viirus sellistes tingimustes leviks. Välitingimustes teatud soovitusi järgides ma ei näe et 10 või 15 last grupis midagi muudaks, ei ole ju tõestust et palliplatsil välitingimustes leviks see viirus," rääkis jalgpallikool Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik.

Kui jalgpalliklubi peab nüüd vaid mõned saalitrennid ära jätma ja välitrenniaegu lisama, siis näiteks ujumistrennide seis on kehvem – seda võib teha vaid individuaalselt. Tartu ujumise spordiklubi juhataja Kaja Haljaste sõnul pole vahet, kas tehakse organiseeritult ujumistrenni või koguneb hulk võõraid ujula basseini, mis on ju endiselt avatud.

"Samas WHO (maailma tervishoiuorganisatsioon – toim.) seisukoht on ja ka nende reklaamplakatid kirjutavad, et basseinis COVI-19 ei levi ja Eestis pole ühtegi teadaolevat basseinis levinud juhtumit," lausus Haljaste.

Kultuuriminister Tõnis Lukase sõnul ei saa rühmatrenne siseruumis lubada garderoobis kogunemise tõttu.

"Huvi-ja sporditegevuse teatud kontakthetkedel on nakatumist olnud ja see seondub väga tihti mitte niivõrd sporditegemise hetkega, kuivõrd duširuumides ja garderoobides kokkkupuutumisega, mis käib alati sporditegemise juurde," ütles Lukas.

"Riietusruumis me oleme kaks kuni viis minutit ja maskides. Samas ei saa ma aru, kuidas kaks tundi kestval teatrietendusel viirus ei levi ja viieminutilisel riietevahetamise perioodil siis viirus levib," nentis Kaja Haljaste.

Uued sporditegevuse piirangud ei kehti meistriliiga võistkondadele, koondislastele ja koondise kandidaatidele.