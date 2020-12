Positiivsete testide osakaal oli seega 10,1 protsenti.

Ööpäevaga suri üks koroonaviirusega nakatunud inimene - kokku on alates pandeemia algusest surnud koroonaviiruse tõttu Eestis 142 inimest.

Haiglaravil on 271 patsienti, mida on 17 võrra enam kui ööpäev varem. Neist juhitaval hingamisel on 16 inimest, mida on kahe võrra enam kui neljapäeval.

Enim tuli uusi nakatumisi juurde Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 169 inimesel. Kaugele maha ei jäänud Ida-Virumaa, kuhu lisandus 135 nakatumist.

Ülejäänud 13 maakonnas lisandus kokku 54 nakatumist.

Neist Tartumaale lisandus 17 ja Lääne-Virumaale üheksa nakatunut. Jõgevamaale tuli juurde viis, Raplamaale neli, Pärnu- ja Saaremaale kolm, Viljandi- ja Põlvamaale kaks ning Hiiu-, Järva- ja Võrumaale üks nakatunu. Kuue positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on nüüd 424,24 (neljapäeval 424,91).

Uudis on täiendamisel.