Haiglaravi vajab 268 patsienti, kellest juhitaval hingamisel on 16 ning intensiivravis 24 inimest. Päev varem olid samad näitajad vastavalt 271, 16 ja 26.

Ööpäevaga suri kuus inimest, 89-aastane naine, 83-aastane mees, 78-aastane mees, 75-aastane mees, 74-aastane naine ja 68-aastane naine. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 148 inimest.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 453,06 (reedel 424,24).

Kõige rohkem uusi juhtumeid ehk 402 lisandus Harjumaale, Ida-Virumaale tuli juurde 211 ja Tartumaale 51 nakatunut. Harjumaa uutest juhtumitest 302 on Tallinnas.

Pärnumaale lisandus 18, Võrumaale 14, Lääne-Virumaale 12 ja Raplamaale üheksa nakatunut. Läänemaale ja Valgamaale tuli juurde viis, Põlvamaale, Järvamaale ja Viljandimaale neli ning Saaremaale ja Jõgevamaale kolm nakatunut. Hiiumaale lisandus kaks nakatunut ning 13 inimeste puhul puudus rahvastikuregistris elukoht.

Terviseameti jälgimisel on ligi 28 000 inimest

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 16 700 inimese, kellest 2944 on nakatunud.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 6200 inimese, kellest nakatunud on 1510.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 4000 inimese, kellest 727 on nakatunud (nakatunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid).

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1000 inimese, kellest 190 on nakatunud.

Haiglast saadeti koju 26 inimest ning neli inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda ja kuus inimest viidi üle teise haiglasse. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 39.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 985 COVID-19 haigusjuhtumit 965 inimesega.

12. detsembri seisuga on tervenenud 10 629 inimest. Neist 8124 inimese ehk 76,4 protsendi haigusjuhtum on lõpetatud, 2505 inimese ehk 23,6 protsendi puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud ligi 542 000 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 17 713 ehk 3,2 protsenti testide koguarvust.

Terviseamet esitas hommikul esmased andmed, mis päeva jooksul täpsustusid ning nakatunute arv kasvas.

Jõgeval avati uus testimispunkt

Medicum ja SYNLAB on avaliku testimise eestvedajatena alustanud koostööd testimise osas ka Jõgeva haiglaga. Nii saab alates pühapäevast anda saatekirja olemasolul ninaneelu proovi Jõgeva haigla eraldi sissepääsuga spetsiaalselt loodud testimiskabinetis.

Esialgu on testimispunkt avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 10.00-12.00, aga saatekirjade arvu kasvades on haigla personal valmis laiendama testimisaegasid.