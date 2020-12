Reformierakonna esinaine Kaja Kallas ütles värskeid erakondade toetusnumbreid kommenteerides, et Eesti 200 toetus ei ole kasvanud Reformierakonna arvelt, vaid pigem on ärganud valimiseelistuseta olnud inimesed.

Eesti 200 tõusust rääkides ütles Kallas ERR-ile, et ilmselt sümboliseerib see paljudele inimestele vastuseisu sellele valitsusele.

"Minu meelest kõikide nende uuringute puhul, kui näidatakse opositsiooni toetust ja koalitsiooni toetust, siis sinna hulka võiks arvata ka ikkagi Eesti 200. Millegipärast tema jäetakse sealt välja, kui on vaja kogutulemust näidata. Ma ei oska muud moodi midagi kommenteerida. Nad ju midagi teinud ei ole. Ju see on puhtalt selle pealt, et soovitakse midagi uut," kommenteeris Kallas.

Kallas ei osanud öelda, kas Eesti 200 toetus on tõusnud Reformierakonna arvelt.

"Meil ei ole toetus nii palju langenud, kui palju neil on tõusnud. Viimases Norstati küsitluses me jälle tegime väikse nõksu ülesse," märkis Kallas.

"Pigem on need inimesed, kes ei ole üldse valimas käinud, aga loomulikult me jagame ka ühiseid valijaid," lisas ta.

Norstat Eesti AS-i viimase küsitluse järgi toetab Reformierakonda detsembris 31,1. See tähendab, et nädalaga tõusus see 0,4 protsendipunkti. Kuid võrreldes kolme nädala taguse ajaga on toetus langenud 1,3 protsendipunkti.

Värksete Turu-uuringute AS-i küsitluse kohta, mille järgi on Reformierakonna toetus kahe kuuga viis protsendipunkti lenganud, ütles Kallas, et Turu-uuringud ei ole just hiilanud õigsusega. "Pigem vaataks teisi uuringufirmade tulemusi, mis on olnud valimiste tulemuste ennustamisel palju täpsemad," ütles Kallas ERR-ile.

Emori küsitluse järgi oli Reformierakonna toetus novembris 28 ja detsembris 27 protsenti.

"Need küsitlused ju kõik näitavad Reformierakonnale suurt toetust. Ma arvan, et, et me peame igal juhul jätkama väga selgelt seda joont, mida me oleme hoidnud, me oleme ainus selge alternatiiv sellele valitsusele ja seda inimesed toetavad," ütles Kallas veel.

Ligi: reitingud on tiitlivõistlusega võrreldes kasutud

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi kommenteeris reitinguid öeldes, et üks õige erakond peab siiski lähtuma sisemistest tõekspidamisestest ja võtma reitinguid kui suvalise hetke suvalise nurga alt pildistust. "Või tulemuse mõõtmisi segiläbi une ajal, võistlusel ja treenigul, mis kõik on ju tulemused ja toredad teada, aga kasutud tiitlivõistluse ehk valimistega võrreldes," lausus Ligi.

"Olen näinud nii kümne protsendilise kui 40-protsendilise toetusega Reformierakonda, aga olnud ainult häiritud ja mures ideede pärast olla keegi teine või teha reitingu tõttu midagi tobedat, mida ma õigeks ei pea. Ja olen näinud 20-protsendilise toetusega EKRE-t ja Vabaerakonda, aga mitte seda, mida neil oleks ühiskonnale vajalikku ja asendamatut pakkuda peale vahelduse, mis võiks siiski kuuluda meelelahutusmaailma," rääkis Ligi.

"Praegu on eriti segane aeg, kus suhtlemisbarjäärid ja ühiskonna seisukohalt pseudoteemad viivad valija tähelepanu riigivalitsemise küsimustelt ja kvaliteedilt eemale. Ka reitingufirmade tulemused on väga vastukäivad, üks põhjusi metoodikad ja valijate liikumine vastamiskanalite vahel tavapäraga võrreldes. Aga mu järeldus on sama, pildistada võib, aga mitte lasta end eksitada sellelt, mida õigeks pead, vaid mõelda parimate lahenduste peale, töötada ja tõestada," lisas Ligi veel.