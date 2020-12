Töötukassa on tuvastanud oma andmebaasist 500 inimest, kes oma senise kompetentsi põhjal on võimelised ja valmis minema hooldekodudele ja haiglatele appi hooldajate või õdedena. Sel nädalal on neist tööle suunatud umbes 30.

Töötukassa on läbihelistamise ja küsitlemise tulemusena kaardistanud oma andmebaasis umbes 500 inimest, kes on valmis ja võimelised minema tervishoidu ja hooldusesse appi. Lisaks õdedele ja hooldajatele on nimekirjas ka psühholooge, tegevusterapeute ja -juhendajaid jt.

Koostöös Valga ja Pärnu kutsehariduskeskustega on plaanis korraldada ka hooldajate kiirkursus veebi teel.

Abivajadus on piirkonniti väga erinev. Peamiselt on tööjõupuudus Tallinnas-Harjumaal, Ida-Virumaal ja Tartus.

"Haiglate peamine mure on, et vajatakse kogenud õdesid appi, neid on raske leida. Osad haiglad on viinud kogenud õed raskete patsientide juurde ja võtavad nooremaid appi lihtsamale tööle," kirjeldas töötukassa kommunikatsiooniekspert Lauri Kool.

"Näha on seda, et just hooldekodudes on probleem tulisem," lisas ta. "Olukord on keeruline eelkõige seetõttu, et paljud töötajad on eneseisolatsioonis."

Kooli sõnul võib olukord muutuda väga kiiresti. "Nii on olnud juhuseid, kus meie töötajale öeldakse, et praegu saavad hakkama, aga mõne päeva pärast võtavad ühendust, et nüüd on vaja inimesi. Sarnane juhus oli Loksa hooldekodudes, leidsime sinna inimesi. Hea oli see boonus, et tööandja pakkus nendele inimestele kohapeal majutust ja toitlustust."

Seetõttu kutsub töötukassa abivajajavaid asutusi endast ise nende kohalikule osakonna märku andma, et kaardistatud personali võimalusel appi suunata. Oodatud on ka inimesed, kes tunnevad, et soovivad ja suudavad tervishoius töötada.

Harjumaa, Ida-Virumaa ja Tartu tulipunktiks

Tartus vajab hooldustöötajaid hooldekodu, läbirääkimised selleks on pooleli.

Ida-Virumaal on samuti hooldekodud töökäte puudusega hädas. Sinna on töötukassa suunanud või suunamas 20 inimest.

"Ida-Viru Keskhaigla leidis medõe, kes võetakse tööle järgmisel nädalal. Üks inimene läks sinna hooldajaks tööle juba novembri lõpus meie kaudu, samuti on leitud hooldaja Narva haiglasse. Ühe arsti kandidatuur on läbivaatamisel. Kohtla-Järve vanurite hooldekodu on võtnud hooldajana tööle viis meie klienti. Lisaks käivad veel mitmed vestlused tööandja ja tööotsija vahel," loetleb Kool.

Harjumaal on läbirääkimised käimas kolme asutusega, kus tööjõuvajadus tekkis.

Ka Läänemaal on ühes hooldekodus kolle sees, mistõttu on abivajadus hetkel selgitamisel. Ilmselt vajab abi ka üks Põltsamaal asuv hooldekodu, mis maadleb viiruskoldega.

Üksnes saartel ja Lõuna-Eestis on olukord rahulik ning hooldekodud ja haiglad saavad oma jõududega hakkama.