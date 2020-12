ERR Soomes: koroonakoerad tuvastavad viiruse olemasolu mõne sekundiga

Helsingi-Vantaa lennujaamas on koroonaviiruse tuvastamiseks võetud kasutusele tõelised kiirtestid. Koroonaviirust tuvastavad spetsiaalse väljaõppega koerad, kelle eksimatu nina teeb koroonaviiruse olemasolu selgeks mõne sekundiga.

Kössi on üks neljast Helsingi-Vantaa lennujaamas töötavast koroonakoerast. Kõik nad on juba varem olnud professionaalsed nuusutajad, mõni on tuvastanud vähki, mõni näiteks hallitust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Wise Nose tegevjuht Susanna Paavilainen kinnitas, et seni ei ole koerad oma töös eksinud. "Korra selgeks õpitud lõhna on nad alati ära tundnud."

Üks koroonakoerte fännidest on suvel Ühendkuningriigist Soome kolinud Hadley, kellel on endalgi kodus šveitsi lambakoer.

"See on mu kolmas test. Ma reisin päris palju, aga test on alati negatiivne olnud," ütles Hadley.

Enda marliribaga hõõrumine, proovi jõudmine koerani ning tulemuse teadasaamine ei võta protseduurina kokku üle mõne minuti.

"Neile (reisijatele) meeldib väga testi kiirus ning et tulemuse kohe teada saab. Ja kui "testimisaparaat" osutub lisaks veel koeraks, kes on elusolend... Pagana hästi on vastu võetud!" ütles Paavilainen.