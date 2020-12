Enefit Green liigub rekordilise aastatoodangu kursil

Eesti Energia taastuvenergiaettevõte Enefit Green on tänavu 11 kuuga tootnud 1,2 teravatt-tundi taastuvelektrit, mis on võrreldav 2019. aasta kogutoodanguga.

Enefit Green tootis novembris 126 gigavatt-tundi elektrit, mida on 15 protsenti rohkem kui samal perioodil aasta tagasi. Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on ettevõtte taastuvelektritoodang kasvanud käesoleval aastal võrreldes aastatagusega kuust kuusse.

"On olnud paremad tuuleolud, aga ka meie tootmisüksuste töökindlus on püsinud kõrge. Tänu sellele sünergiale oleme juba novembri lõpuks jõudnud toodanguni, mis on võrreldav terve eelmise aasta toodangutulemusega," kommenteeris Kärmas ning kinnitas, et liigutakse rekordilise aastatoodangu kursil.

Novembri 126 gigavatt-tunnises toodangutulemuses sisalduvad Eesti ja Leedu tuuleparkide, Eestis ja Poolas asuvate päikeseparkide, Iru, Paide, Valka ja Broceni koostootmisjaamade, Keila-Joa hüdroelektrijaama ning Ruhnu taastuvenergialahenduse toodangumahud. Novembris toodetud taastuvelektrist jaguks aastaks ajaks umbes 42 000 keskmise tarbimisega majapidamise elektrivajaduste katmiseks.

Ka üleüldiselt sünnib Eestis tänavu tuuleelektri toodangu rekord. Tuuleenergia tootmisele makstakse Eestis taastuvenergia toetust kuni 600 gigavatt-tunni täitumiseni ehk maksimaalselt 32,2 miljonit eurot. See piir on täitunud ehk detsembri nädalatel toodetu eest saavad tootjad ainult turuhinda. Sellest võidavad tarbijad, kes saavad makstud toetuse eest rohkem taastuvenergiat. Vastav piirmäär ületati viimati 2015. aastal, aga siis juhtus see alles aasta viimasel nädalal.

Lisaks taastuvelektrile tootis Enefit Green novembris ka 56 gigavatt-tunni jagu sooja, mida on kolm korda rohkem kui kuu varem oktoobris. Põhjuseks saabunud külmem ilm ning alanud aktiivne kütteperiood.

Taastuvenergia toodangu suurenemine aitab kaasa Eesti Energia kontserni strateegilisele eesmärgile toota 2024. aastal 43 protsenti elektrist ja soojusest taastuvastest allikatest.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv ettevõtte, millele kuuluvad nelja turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 20 tuuleparki, neli koostootmisjaama, 36 päikeseelektrijaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.