Ringkonnakohus mõistis Malle Kobini pooleks aastaks vangi

Ringkonnakohus jättis karistusest neli aastat täitmisele pööramata, kui 2013. aastal aasta ema tiitliga pärjatud Kobin ei pane viie aastase katseaja kestel toime uut kuritegu ja täidab ettenähtud kontrollnõudeid.

Samuti määrati, et Kobin on kohustatud käitumiskontrolli ajal osalema kriminaalhooldaja poolt määratud sotsiaalprogrammis.

Pärnu maakohus mõistis 24. augusti 2020 otsusega Kobini süüdi omastamises, alaealistelt seadusliku aluseta vabaduse võtmises ja nende kehalises väärkohtlemises ning karistas teda nelja aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega.

Ringkonnakohtu hinnangul pole alust arvata, et Kobini karistusõiguslik mõjutamine uute kuritegude toimepanemisest hoidumiseks täidab oma eesmärgi vaid pikaajalise reaalse vangistuse ärakandmisega. Seetõttu leidis ringkonnakohus, et Kobini isikuandmetest tulenevalt on alust tema tingimisi karistusest vabastamiseks.

Ringkonnakohtu hinnangul ei olnud maakohus piisavalt arvestanud Kobini isikut, mõistes teise astme kuritegusid toime pannud, varem karistamata isikule, küllaltki pikaajalise reaalse vangistuse.

Apellatsioonikohtus süüdistatav küll oma süüd ei tunnistanud ega väljendanud ka kahetsust toimepandu suhtes. Samas süüdistatav siiski väljendas siirast kahetsust selles, et ta teatud hetkedel ei leidnud teistsuguseid võimalusi, et ei nõudnud tugiisikuid ning lasi ennast mõjutada ametnike veenmistest ja lapsed oma koju võttis.

Ringkonnakohus leidis, et süüdistatava poolt väljendatu näitab, et ta on hakanud kriitilisemalt oma käitumist hindama, nentides, et oleks võinud teisiti käituda.

Seetõttu oli ringkonnakohtu hinnangul piisav alus arvata, et süüdimõistetu ei pane enam uut kuritegu toime ning nelja aasta ja kuue kuulise, seega küllaltki pikaajalise reaalse vangistuse mõistmine, pole põhjendatud.

Kohtu hinnangul tuleb aga Kobin allutada katseajal käitumiskontrollile.

"Arvestades eelkõige Kobini poolset suhtumist toimepandud tegudesse, siis tuleb tema edaspidise käitumise üle teostada järelevalvet, allutades ta kriminaalhooldusele. Ringkonnakohus leiab, et Kobiniga on vajalik läbi viia sotsiaaltöö, et aidata tal täielikult aru saada käitumise ebaseaduslikkusest, selliste nö kasvatusmeetodite lubamatusest ja oma tegude võimalikest negatiivsetest tagajärgedest laste psüühikale. Samuti tuleb kohustada Kobinit osalema kriminaalhooldaja poolt määratud sotsiaalprogrammis, mille abil Kobin saaks oskused talitseda oma julmust ja vägivaldsust," märkis ringkonnakohus.

Ringkonnakohtu hinnangul ei ole Malle Kobini täielik karistuse kandmisest vabastamine, arvestades süü suurust aga ka süüdistatava suhtumist kuritegudesse, põhjendatud, vaid kohaldamisele kuulub tema osaliselt karistuse kandmiselt vabastamine. "Kobinile tuleb anda tõsine hoiatus nn. šokivangistuse näol, et ta kogeks milliste vabadusepiirangutega on vangistus seotud ning mõistaks oma tegude täielikku lubamatust," selgitas kohus.

Kokkuvõtvalt pidas ringkonnakohus põhjendatuks määrata koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse pikkuseks kuus kuud. Ülejäänud nelja aasta pikkune vangistus jäetakse täitmisele pööramata, kui süüdistatav ei pane seadusest tuleneva maksimaalse viie aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle katseajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.

Malle Kobinile määratud viie aasta pikkune katseaeg hakkab kulgema alates 14. detsembrist 2020. Käitumiskontrolli nõuete kohaldamist alustatakse pärast kohtuotsuse jõustumist.

Ringkonnakohtu otsus ei ole jõustunud, seda võib vaidlustada 30 päeva jooksul.