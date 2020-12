Abielureferendumi eelnõu läbis esimese lugemise

Koalitsioonisaadikutest hääletasid eelnõu tagasilükkamise poolt Isamaa liikmed Siim Kiisler, Üllar Saaremäe ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Isamaa liige Mihhail Lotman jättis hääletamata.

Abielureferendumisse kriitiliselt suhtuv Keskerakonna fraktsiooni liige Imre Sooäär hääletas eelnõu tagasilükkamise vastu. Sooäär kirjutas sotsiaalmeedias, et ei hääletanud eelnõu tagasilükkamise poolt, sest see ei viiks lahenduseni.

Sooäär pakkus omaltpoolt välja abielureferendumi küsimuse uue sõnastuse - "kas te olete nõus, et kõik Eesti pered peaksid olema perekonnaseaduse kaitse all, lisaks abielule, mis on mehe ja naise vaheline liit?" Ta lisas, et täpse juriidilise sõnastuse peavad esitama põhiseaduse eksperdid ja juristid.

Keskfraktsiooni liige Mihhail Korb puudus hääletuselt.

Reformierakonna fraktsiooni liige Mart Võrklaev küsis arutelu alguses eelnõu ettekandjalt Siim Pohlakult (EKRE), millised järelmid on rahvahääletuse "jah" vastusel.

"Palun selgitage, et kui rahvahääletusel tuleb "jah", siis mis pärast seda juhtuma hakkab. Mida teeb koalitsioon? Perekonnaseadus kehtib edasi. Kas ei juhtugi rohkem midagi? Kui tuleb "ei", mis on selle tulemid, kas erakorralised valimised?" küsis Võrklaev.

Siim Pohlak vastas, et "jah" vastuse korral tekib piirang. "Sel juhul ei ole seadusandjatel ilma Eesti rahva nõusolekuta ehk ilma uue rahvahääletuseta tegelikult lubatud ka perekonnaseadust muuta. Näiteks seadustada lisaks mehe ja naise abielule ka samast soost isikute abielu või mitmikabielu. Ja "ei" vastuse korral säilib õigus perekonnaseadust ja ka vajadusel muid seonduvaid seadusi muuta," rääkis Pohlak.

"Ei" vastus ei Pohlaku sõnul erakorralisi valimisi kaasa ei tooks.

Reformierakonna fraktsiooni liikme Kalle Laaneti sõnul peaks Põhiseaduse järgi tulema erakorralised valimised.

"Põhiseaduse §105 lõige 4 sätestab, et Vabariigi President kuulutab Riigikogu erakorralised valimised välja juhul, kui rahvahääletusele pandud seaduseelnõu ei saa poolthäälteenamust. Ja siit edasi: poliitilise sanktsiooniga seaduse rahvahääletusel tagasilükkamisele järgneb erakorraliste valimiste väljakuulutamine igal juhul," tsiteeris Laanet Põhiseadust.

Kalle Laanet küsis Siim Pohlakult, kas tema ise on abielus ja kui ei, siis miks ei ole.

Sellepeale tegi Siim Pohlak riigikogu saalis ajalugu, paludes oma elukaaslase kätt otse riigikogu kõnepuldist.

"Korra läks juba debatt sellisele isiklikule tasandile. Ma ei tea, kas te rahuldute selle vastusega, kui ma ütlen, et jah, mul on pikalt olnud plaan juba oma laste ema omale abikaasaks kosida. Siit puldist räägitakse ka Eesti rahvaga, võib-olla ma võin rääkida ka seda oma kaasaga. Plaanisin seda küsida pühade ajal, aga, aga võin küsida, aga siit praegu. Armas Renate! Kui sa seda ülekannet vaatad. Sa oled sünnitanud meie perre kolm väga armsat ja toredat last. Kas sa tuleksid mulle naiseks? Ma põlvili ei hakka siin puldi taga laskuma, seepärast et siis ei ole mind kuulda ega näha enam, aga õhtul kodus ma teen kõik nagu kord ja kohus. Plaanisin seda asja teistmoodi, aga ma ei taha kuidagi, et minu perekonnaseis diskrediteeriks seda tegelikult head eelnõu. Veel kord: ma küsin Renatelt, oma naiselt selle küsimuse ja ma usun, et rohkem seda täna käsitlema ei pea, kuna see oli mul nagunii plaanis. Aitäh!" lausus Pohlak.

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa esitatud riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses" eelnõu näeb ette panna 2021. aasta 18. aprillil korraldatavale rahvahääletusele järgmine muu riigielu küsimus: "Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?".