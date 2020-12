Abielureferendumi teemal on seitse võimuliidu häält kahtluse all

Opositsioonierakonnad kavatsevad esmaspäeval, kui abielureferendumi eelnõu on riigikogus esimesel lugemisel, teha ettepanek see menetlusest välja hääletada. ERR uuris, kuidas kavatsevad sellisel juhul hääletada eelnõu suhtes skeptilised koalitsioonisaadikud.

Isamaa fraktsiooni liige Siim Kiisler ütles ERR-ile, et esmaspäeval hääletab ta rahvahääletuse eelnõu tagasilükkamise poolt. "Sõltumata tulemusest, ei muuda selline rahvahääletus Eesti perede elu mitte kuidagi paremaks. Me peame järgnevatel kuudel tegelema tervishoiukriisi ja majanduskriisiga, mitte äärmuspopulistide sooviga mõlemalt äärelt grupiviha levitada," põhjendas Kiisler.

Kiisleri fraktsioonikaaslane Mihhail Lotman ei olnud nõus välja ütlema, kuidas täpselt esmaspäeval hääletada kavatseb. "Seda, kuidas ma hääletan, näete esmaspäeval," ütles Lotman.

Detsembri alguses Maalehele antud intervjuus tunnistas ta, et ei ole abielureferendumi fänn ja väljapakutud küsimuse poolt hääletada ei saa. "Ma ei ole põhimõtteliselt referendumite vastane, aga antud küsimuse poolt ma küll ei saa hääletada," sõnas ta.

Samuti Isamaa fraktsiooni kuuluv Viktoria Ladõnskaja-Kubits ütles, et tema seda eelnõu toetada ei saa. "Arvan, et abieluteemaline rahvahääletuse eelnõu väärib kohe esimesel lugemisel tagasilükkamist. Minu maailmavaade on alalhoidlik, tuginen traditsioonilistele väärtustele, kuid rahvahääletust abielu teemal ei toeta," lausus Ladõnskaja-Kubits.

"Oleks poliitiliselt korrektne ja ainuõige saata see eelnõu tagasi kohe esimesel lugemisel ja mitte raisata selle peale kriisiolukorras eriti väärtuslikku aega. Kavatsen hääletada tagasilükkamise ettepaneku poolt," lisas ta.

Isamaa fraktsiooni kuuluv Üllar Saaremäe on pannud oma Facebooki profiilipildi juurde märke "Isamaalasena ütlen referendumile EI".

Metsoja: ei ole kokku lepitud, et koalitsioon peaks tegema ühe partei poliitpropagandat

Samuti isamaalane Andres Metsoja ei ole veel otsustanud, kuidas ta esmaspäeval hääletab, aga hääletamata jätta ta ei kavatse. Metsoja ütles, et kuigi ta arvab, et lapsel peaks olema sünni hetkel ema ja isa, mitte kaks samast soost lapsevanemat, siis teda paneb kõhklema avalik retoorika abielureferendumi teemal.

"Kui sellist teed minna, et öelda "A", siis peab ütlema ka "B". Kui me kitsalt ei tegele kuidagi kooseluseaduse rakendusaktidega, siis minu meelest saab sellest diskussioonist pigem peksudiskussioon, kui avaliku lahenduse diskussioon. See ei too ühiskonnas kellegile kasu, vaid see lõhestab," rääkis Metsoja.

Rääkides abielureferendumi kriitikutest Isamaa fraktsioonis, ütles Metsoja, et kõigilt ei saagi nõuda, et nad peaksid hääletama partei distsipliini järgi.

"Antud teema on väga isiklikult puudutav inimesi ja nad loomulikult saavad teha selle otsuse nii nagu nad õigeks peavad. Ma ei kujutaks ette Isamaa erakonda selliselt, et kõik rivistatakse üles ja öeldakse, et nüüd on nii ja kõik," sõnas Metsoja.

"Antud küsimuses on ju kokkulepe olnud koalitsioonileppes teistsugune, on põlistatud põhiseaduse konteksti see teema. Täna see on lahti haagitud, see teatud mõttes ikkagi annab väga tugeva uue värvi – see on ühe poliitilise jõu väga tugev agenda, mida ellu viia. Ei ole kokku lepitud ju selles, et läbi koalitsiooni peaks tegema kitsalt ühe partei poliitpropagandat," kommenteeris Metsoja.

Kriitiline on abielureferendumi teemal olnud ka Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik. Tema ei soovinud öelda, kuidas ta esmaspäeval hääletab.

Sooäär jätaks eelnõu menetlusse ja sõnastaks uue referendumi küsimuse

Kalev Kallo asemel riigikokku läinud Imre Sooäär ütles ERR-ile, et tema esmaspäeval eelnõud menetlusest välja hääletama pigem ei kipu ning ta otsib praegu erinevate osapoolte vahel üksmeelt, et panna hääletusele küsimuse teistsugune sõnastus. "Välja hääletamine tooks ta järgmisel päeval kohe jälle sisse. /.../ Aga kui ma näen, et mingit soovi ei ole sellel teemal läbi rääkida, siis ma võin ka esmaspäeval vastu hääletada," ütles Sooäär.

"Seda referendumit, sellisel kujul, nagu ta praegu on riigikogu ette pandud, mina riigikogust läbi ei lase," ütles Sooäär.

"Kui küsimus püstitada Eesti rahvast üendavana, on referendum isegi õigustatud," ütles Sooäär ja lisas, et tal on uus küsimuse sõnastus juba olemas ning sellele on tellitud ka õiguslik analüüs.

Nädalavahetusel kavatseb Sooäär kohtuda erinevate erakondade esindajatega ning ka EELK peapiiskopi Urmas Viilmaga, et leida kompromiss.

Reformierakonna esinaine Kaja Kallas nimetas Sooääre uue küsimuse sõnastuse otsimist absurdiks. "On selge, et hääli ta selleks kokku ei saa," ütles Kallas.

Rahvahääletust nõudva Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees, rahandusminister Martin Helme on öelnud, et abielureferendumi läbikukkumine tähendaks ka võimuliidu lagunemist.

Kahtluse all olevad hääled

Keskerakonna (25 liiget), EKRE (19 liiget) ja Isamaa (12 liiget) valitsuskoalitsioonil on riigikogus 56 häält.

Esimese lugemise läbimiseks hääletust vaja ei ole, küll aga saab opositsioon teeb ettepaneku eelnõu menetlusest välja hääletada. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar ja Reformierakonna juht Kaja Kallas ütlesid ERR-ile, et fraktsioonid teevad sellise ettepaneku.

Eelnõu tagasilükkamiseks on vajalik lihthäälte enamus. Kõhklejad Lotman, Kiisler, Ladõnskaja-Kubits, Saaremäe, Metsoja, Korobeinik ja Sooäär seavad aga seitse koalitsiooni häält kahtluse alla.

Praeguse plaani järgi peaks abieluteemaline rahvahääletus toimuma 18. aprillil.