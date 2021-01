Mirjam Mõttus: asi on demokraatias

1868. aasta 11. oktoobril võttis 25-aastane Thomas Alva Edison (jah seesama, keda õpetatakse põhikooli füüsikatundides tundma kui elektripirni leiutajat) Bostonis oma elu esimese patendi. See oli parlamendis tarvitatava hääletamisaparaadi peale.

Selle aparaadiga pidi saavutamata hääletamise suurim usaldatavus. Rahvasaadikul oli ainult tarvis oma kohal vajutada ühele või kahele nupule ning tema hääl oli registreeritud.

Nõukogu esimees, kellele Edison andis aparaadi proovida, ütles noorele teadlasele: "Noormees! Kui maailmas on leiutist, mida meie siin parlamendis ei soovi, siis on seda see. Üks mõjuvamaid relvi vähemusel, kes tahab ära hoida halbade seaduste maksvusele pääsemist, on alaline vastuvaidlmine hääletuse tulemusele. Teie aparaat teeks selle relva kahjutuks!". Edison mõistis selle väite õigsust ja ei soovinud enam oma patenti kasutada.

Riigikogu põhiseaduskomisjon on otsustanud, et abielu rahvahääletuse eelnõule laekunud 9400 muudatusettepanekut ei hakata läbi arutama. Selle asemel saavad obstruktsiooni esitanud saadikud põgusad minutid, et oma muudatusettepanekuid tutvustada. Selline otsus teeb aga kahjutuks opositsiooni mõjuvõimsaima relva, et seista vastu halbade seaduste maksvusele pääsemisele.

Edison mõtles välja masina, milleta me ei kujuta tänapäeva demokraatlikes riikides parlamenditööd ettegi. Lisan siia vahemärkusena, et meil Eestis olid tol ajal talupojad saanud alles tosin aastat tagasi õiguse osta maad päriseks. Sõna "demokraatia" meie maal siis veel ei tuntud.

Kuigi tark masin on meie nüüd ammu kasutusel, olemegi riigikogu koalitsiooni eestvedamisel tagasi rännanud aega, mil sõna "demokraatia" meie maal veel ei teatud. Asi pole selles, mille üle hääletatakse. Asi on demokraatias. Mina, kes ma olen Eesti riigi laps, kelle jaoks Eesti on isamaa ja emakeel, must muld sinine taevas ja rahva püüe valguse poole, ma protesteerin!

Ma protesteerin, sest meie parlamendisaadikud on niigi juba röövinud meilt väärikust ja usku. Mitte kõik, aga tubli osa sellest küll. Ma protesteerin, sest nüüd tahavad nad meilt röövida ka selle, mille pärast me ütleme, et oleme demokraatlik ja vaba riik.