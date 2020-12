Estonia hukust valmib Soomes ja Rootsis kaks konkureerivat draamasarja

Fisher Kingi produtsendi Matti Haloneni sõnul oli oodata, et Estonia hukust tehakse kaks paralleelset sarja.

"Ma ei ole üllatunud, et Rootsis tehakse Estonia uppumisest samuti sari. Tavaliselt lähebki mööda 20 aastat, kui tragöödilisest sündmustest tehakse draamasari," ütles Halonen.

"Neil on omad rahastamiskanalid ja meil omad. Oleme rahvusvaheliste toetajatega juba pikalt läbirääkimisi pidanud," lisas Halonen.

Fisher Kingi projekt "Estonia" oleks kõige kallim televisiooniprojekt Soome ajaloos, mis hinnanguliselt läheb maksma 16-20 miljonit eurot. Senine kõige kallim televisioonisari maksis Soomes 10 miljonit eurot.

Fisher Kingi teeb koostööd Rootsi ja Eesti produktsioonifirmadega. Valmima peaks sari 2022. aasta lõpus.

Rootsis tehtava Estonia sarja nimeks on "Estonia - the Last Wave" ("Estonia - viimane laine"). Sarja loomisel tehakse koostööd rahvusvaheliselt tuntud Suurbritannia telekompaniiga. Sarja valmimisaeg ja eelarve pole veel teada.

Rootsi Estonia sarja on palgatud juhtima Charlotte Brändstorm, kes peamiselt on tegutsenud Prantsusmaal ja Ameerika Ühendriikides. Brändstorm on varasemalt olnud seotud Netflixi sarjaga The Witcher.

Mõlema sarja näitlejad pole veel teada. Fisher King plaanib osatäitjad leida 2021. aasta alguses.

"Digitaalsed tööd peaksid kestma terve aasta, lisaks lainete ja tormide kontrollitud stimuleerimisele, toodame veel suurepäraseid efektseid pilte," teatas Halonen.

Estonia uppumisest on varem Saksamaal lavastatud draamafilm "The Riddle of the Baltic Sea ("Balti mere saladused").

"Sakslaste filmis olid sees vandenõuteooriad, meie kuulujutte oma sarjas ei esita. Tähtis on austada Estonial surnuid ja nende lähedasi," sõnas Halonen.