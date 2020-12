Ida-Virumaal on alates eelmisest laupäevast suletud kõik teenindusettevõtted alates muuseumitest, spordiklubidest lõpetades hotellide ja spaadega. Avatud on ainult kirikud ja kauplused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Toila Spa oli pühadeks broneeritud 85 protsendi ulatuses, praegu on keskuse põhitöö tagasimaksete tegemine.

"Tööatajaid on 145, praegu teeme natuke toitu välja tellimuse alusel ja ongi kõik. /.../ Inimeste palk on kõige suurem mure, see on kõige suurema osatähtusega. Aga samas on talv, maja on vaja kütta, kõik tuleb hoida nii korras, et saaks 4. kuupäeval taas startida," rääkis Toila Sanatooriumi juhatuse liige Jaak Pruunes.

Ida-Viru turismiklaster saatis valitsusele pöördumise, milles soovitakse kiiret selgust toetusmeetme osas.

"Meil on sellel aastal koondatud põlevkivisektoris 1000 töötajat. Kui turimissektoris on umbes 1500 töötajat ja nad ka veel ära koondada, meid ootab katastroof," tõdes Ida-Virumaa turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Rahandusminister Martin Helme sõnul hakkavad toetused sarnanema kevadiste abimeetmetega.

"Töötukassa kaudu koju saadetavate inimeste palga kompenseerimine. Me oleme ka vaadanud võimalusele sellistele ettevõetele, mis oma tegevuse peavad kinni panema ajutiselt, mingisuguste püsikulude kompenseerimist," ütles minister.

"Majutussektori sulgemine üheks kuuks pluss taasavamine maksab ligi neli miljonit eurot. Meil on turismis lisaks toitlustus, meelelahtus," kommenteeris Jalonen.

"Esialgu räägime siin ühekohalistest miljonitest, kui me räägime Ida-Virumaa kontekstis. Ja jälle siin tuleb jagada ära, üks on töötasu ja teine on püsikulud. Ja kui me vaatame nüüd üleeestilisi piiranguid, mis me oleme teinud huvihariduse osas või spordi osas, siis siin tuleb natuke teistsuguse mehhanismiga minna, aga ka siin me püüame leida n-ö tõenduspõhist," rääkis Helme.

Eeldatavalt kinnitatakse konkreetne toetuste maht ja taotlemise kord sellel neljapäeval või siis vähemalt veel enne aasta lõppu, ütles minister.

Esialgu kaalutakse kompensatsiooni maksta umbes kolme nädala eest aasta lõpuni. Väljamaksmine jääb järgmise aasta algusesse.