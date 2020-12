Poola võimupartei juht tervitas EL-i tippkohtumise kokkulepet

Poola võimupartei Seadus ja Õiglus (PiS) liider Jaroslaw Kaczynski ütles esmaspäeval, et eelmisel nädalal Euroopa Liidu tippkohtumisel saavutatud kompromiss, mis piirab finantssanktsioonide kasutamist, on "mõõk", mis kaitseb Poolat EL-i potentsiaalse "rünnaku" eest.

Kaczynski ütles, et kompromiss, mis saavutati osana 1,82 triljoni euro suurusest uuest eelarvekavast aastateks 2021-2027 ja taastepaketist, kaitseb Poola riiklikke huve ning tagab Poola osa EL-i fondides, mida hädasti vajatakse koroonapandeemiast välja tulemisel.

Kokkuleppe kohaselt koostab Euroopa Liit täpsed juhised, millal võidakse uut finantsmehhanismi kasutada rahade kärpimiseks, kui liikmesriik rikub demokraatia standardeid, ning mis võib selle vallandada. Euroopa kõrgeim kohus peab kaaluma nende juhiste kehtivust.

"Kokkulepe on nagu mõõk, mida me saame kasutada meie vastu suunatud rünnaku korral," tsiteeris Poola uudisteagentuur PAP Kaczynski sõnu intervjuus konservatiivsele päevalehele Gazeta Polska Codziennie.

Poola protestis koos Ungariga sanktsioonidemehhanismi vastu, kartes, et nad võivad langeda selle sihtmärgiks.

Neljapäeval saavutatud kompromiss hoidis ära Poola ja Ungari veto, mida nad ähvardasid paketi vastu kasutada.

Kaczynski ütles, et kompromiss kindlustas Poola suveräänsuse ja positsiooni EL-is.

Poola peaks saama EL-ilt 770 miljardit zlotti (173 miljardit eurot).

Poola Euroopa asjade minister Konrad Szymanski ütles päevalehele Rzeczpospolita, et saavutatud kokkulepe hoiab ära finantsidest ilmajätmise "meelevaldse, poliitilise" kasutamise liikmesriigile surve avaldamise vahendina. "See on erakorraline olukord, mis lahendati erakorraliste meetmetega," sõnas ta.

Szymanski sõnul ei olnud Poolal "teist teed, kui minna konflikti" finantsmehhanismi üle ja saada selge kokkulepe.