Politico: Balti riigid võivad ähvardada taastepaketi blokeerimisega

Rail Balticu projekt pidi saama Euroopa Liidu juhtide vahel sõlmitud juulilepingu alusel mahus 1,4 miljardit eurot, kuid Euroopa Parlament peab võitlust konkreetsete projektide rahastamise üle.

Politico andmetel ähvardavad Balti riigid nüüd takistada 750-miljardilise taastepaketi käivitamist, et tagada juulilepingu täitmine.

"18. jaanuaril saatsid Balti riikide juhid Euroopa Liidu eesistuja riigi Portugali peaministrile kirja, kus nad palusid, et austatakse EL-i juhtide otsust eraldada Rail Balticule 1,4 miljardit eurot," teatas Politico.

Rail Balticu projektile raha eraldamine nõuab Euroopa Parlamendi nõusolekut. Tegemist on tehniliste läbirääkimiste osaga, mis on seotud Euroopa transpordi rahastamise eelarvega - see on 28,4 miljardi euro suurune fond (Euroopa ühendamise rahastu) , millega rahastatakse transpordi-, energia- ja digitaalset infrastruktuuri.

Euroopa Parlamendi liikmed on vastu ideele eraldada raha mis tahes sihipärasele konkreetsele projektile. "Sellist sihtotstarbelist raha eraldamist ei saa teha. See pole tavaline protseduur," ütles Euroopa Rahvapartei liige Marian-Jean Marinescu.

Marinescu viitab rahastu eeskirjadele, mille kohaselt tuleb raha eraldada konkursimenetluse teel.

"Ma saan aru, et nad teavad juba selle konkursi võitjat. Raha on ette nähtud aga kõikidele liikmesriikidele ja seda tuleb kasutada kõikide liikmesriikide jaoks," lisas Marinescu.

Balti riigid väidavad, et EL-i parlament ei saa juulilepingut tühistada. Eelmisel nädalal peetud kolmepoolsete kõneluste voor parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel lõppes edusammudeta ning uut kõneluste kuupäeva pole veel paika pandud.

Rail Baltic ühendaks omavahel Eesti, Läti ja Leedu ning seoks nad ülejäänud Euroopa Liiduga, mis pakuks kiiret transiitkaubandust Balti riikide pealinnade ja Varssavi vahel.

Kõik Euroopa Liidu riigid peavad ratifitseerima otsuse, et Euroopa Komisjon laenaks kapitaliturgudelt raha ja jagaks selle siis toetuste ja madala intressiga laenudena EL-i riikidele. See protsess võtab eeldatavasti aega paar kuud ja raha hakkab voolama suvel.