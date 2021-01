Itaalia on pärast Teist maailmasõda näinud 66 valitsust ja poliitilise ebakindlusega harjunud. Siiski peaminister Giuseppe Conte tagasiastumisest tingitud ebastabiilsus saabub ebatavaliselt delikaatsel hetkel. Itaalia ei võitle mitte ainult koroonaviiruse epideemia ja tõsise majanduslangusega, kuid kavas on ka ambitsioonikad plaanid majanduse elavdamiseks.

Siseriiklikult püüab Itaalia parandada majandust, mis ei olnud enne praegust kriisi veel täielikult taastunud 2008. aasta majanduslangusest. Itaalia edu või ebaõnnestumine Euroopa Liidu taastepaketi kasutamisel võib saada üleeuroopalise solidaarsuse võtmeks.

Euroopa Liidu 750 miljardi euro suurusest taastepaketist on Itaaliale ette nähtud 200 miljardit eurot. Kuid Rooma võib praeguste poliitiliste segaduste tõttu taastamiskava koostamisel maha jääda teistest riikidest, sealhulgas Hispaaniast.

"Meil on kriitiline hetk. See, kas nüüd saab luua stabiilse valitsuse, määrab ära, kuidas Euroopa Liidu raha kulutatakse. See on Itaalia jaoks suur võimalus, kuid ebaõnnestumise hind on tohutu ja selle tagajärjed läheksid kaugemale riigist," ütles Luissi ülikooli direktor Valentina Meliciani.

Kolmapäeval alustasid Itaalia erakonnad president Sergio Mattarella palvel konsultatsioone, et teada saada, kas praeguse parlamendi koosseisust saaks uue enamusvalitsuse moodustada.

Eeldatavasti üritab praegune peaminister Giuseppe Conte luua uue koalitsiooni ja tema liitlased on teatanud, et soovivad koostööd jätkata.

Itaalia viimane poliitiline kriis sai alguse erimeelsustest, kuidas Euroopa Liidu taastepaketi raha hakatakse kulutama. Endine peaminister Matteo Renzi lahkus oma parteiga koalitsioonist, kuna ta süüdistas Contet kulutamiskavade vales haldamises. Renzi polnud ainus valitsuse kriitik, sel nädalal avaldas valitsuse plaanide pärast muret ka Itaalia ettevõtete assotsiatsiooni president Carlo Bonomi.

"Sellises poliitilises olukorras, kus me praegu oleme, pole meil valitsust kellel oleks jõudu otsustavate reformide tegemiseks. Euroopa Liit ootab Itaalialt suuri struktuurireforme, mida pole veel tehtud. Me ei tohi raisata võimalust muuta see riik kaasaegsemaks," ütles Bonomi.

Euroopa Komisjon ootab, et Itaalia esitab taastepaketi kavas lisaks investeerimisettepanekutele ka poliitilisi reforme. Brüssel on soovitanud Itaalial reformida pensioni- ja kohtusüsteemi, samuti suurendada riigisisest turukonkurentsi.

Itaalia rahandusministeeriumi endise peaökonomisti Lorenzo Codogno sõnul on Itaalial surve näidata, et ta suudab Euroopa Liidu taastepaketi raha tõhusalt kulutada.

"Paljud riigid, eriti Põhjamaad olid skeptilised. Kui Itaalia raha investeerimises ebaõnnestub, siis nad ütlevadki-ma ütlesin sulle nii," ütles Codogno.

Peamine risk on Codogno sõnul see, et Itaalias ei tehta piisavalt reforme sellistes valdkondades nagu avalik haldus ja kohtusüsteem.

"Poliitikud on elevil, kui neil on raha, kuid see on väga ohtlik," lisas Codogno.