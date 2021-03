Varssavi ja Budapesti soovivad oma sammuga lükata võimaluse, et Euroopa Komisjoni hakkab pidurdama neile toetuste väljamaksmist, nii kaugele, kuni Euroopa Kohus oma otsuse teeb.

Mõlemad riigid on Euroopa Liidus formaalse uurimise all seoses kahtlustega, et nende valitsused õõnestavad kohtute ja meedia sõltumatust ning kardavad, et see võib hakata ohustama nende võimalusi saada EL-i eelarvest miljardite eurode ulatuses toetusi, kui Euroopa Komisjon uut regulatsiooni rakendama hakkab.

"Liidul ei ole pädevust defineerida õigusriigi tähendust või seda, kas selle väärtustest peetakse kinni," ütles Poola valitsus oma avalduses. Samas lisatakse, et Poola hinnangul ei ole uus regulatsioon kooskõlas Euroopa Liidu aluslepingutega.

Ka Ungari peaministri Viktor Orbani kabinetiülem teatas, et riik esitab taotluse õigusriigi tingimuse tühistamiseks.

Ungari loodab, et Euroopa Kohtul võtab otsuse tegemine vähemalt kaks aastat, mis annab peaminister Orbanile võimaluse võita järgmisel aastal toimuvad üldvalimised. Orban on oma kümme aastat kestnud võimuloleku ajal kujundanud osaliselt riigi ja eurorahade toel endale lojaalse ärieliidi, millesse kuuluvad ka mõned tema hõimlased.

Samal ajal kutsus Euroopa Parlament neljapäeval Euroopa Komisjoni, mille roll on Euroopa Liidu reeglitest kinnipidamise jälgimine, asuma täitma regulatsiooni, mis parlamendi hinnangul jõustus juba 1. jaanuaril. Vastasel juhul ähvardas parlament kaevata komisjoni kohtusse oma ülesannete mittetäitmise pärast.

Euroopa Komisjon aga vastas, et saab regulatsiooni rakendama hakata alles pärast vastavate juhiste koostamist ning neid ei saa teha enne, kui Euroopa Kohus on oma otsuse teinud. Ametnike sõnul on õigusriigi ja toetuste sidumine mitteametlik kokkulepe, mille liikmesriikide liidrid saavutasid mullu detsembris, et saada Ungari ja Poola nõusolek eelarvekokkuleppele. Aga Euroopa Parlamendi liikmed leidsid, et regulatsioon jõustus juba 1. jaanuaril ja seda tuleb asuda kohe rakendama ning kui Euroopa Kohus seda muutva otsuse teeb, saab ka tagantjärele tehtud otsuseid korrigeerida.