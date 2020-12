Valitsust koroonakriisis nõustav teadusnõukoda saab uue liikme

"2020. aastal vallandunud ülemaailmne pandeemia on mõjutanud inimkonda erakordsel moel. Uute piirangute ja meetmetega kaasnenud muutused avaldavad mõju meie vaimule, tervisele, tunnetele, mõtetele, käitumisele. Võitluses koroonaviirusega ei tohi me unustada inimest selle keskel, kellel on uute igapäevamurede kõrval jätkuvalt oma unistused, püüdlused ja soovid," sõnas teadusnõukoja juht, Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar.

Teadusnõukoda loodab, et Uusberg annab nõukoja aruteludesse vajalikku ekspertteadmist, mis aitab paremini mõista inimeste hoiakute ja käitumise põhjuseid.

Andero Uusberg töötab Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis afektiivse psühholoogia vanemteadurina. Oma teadustöös on ta lähemalt uurinud emotsioonide reguleerimise mehhanisme. Inimeste emotsioone on Uusberg uurinud ka Stanfordi ülikoolis.

Eksperimentaalpsühholoogina on ta kaasa löönud projektides, mis on aidanud parandada inimeste maksekäitumist ja liiklusharjumusi. Uusberg on doktorikraadi kaitsnud Tartu Ülikoolis.

Teadusnõukoja koosseisust taandub Tervise Arengu Instituudi teadussekretär Kristi Rüütel, et pühenduda erialase töö jätkamisele.

COVID-19 tõrje teadusnõukoja kutsus tänavu 20. märtsil eriolukorras kokku COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud sündmuste ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamiseks moodustatud valitsuskomisjon. Teadusnõukoja ülesandeks sai anda eriolukorra valitsuskomisjonile ekspertinfot. Teadusnõukoda jätkas tööd ka pärast eriolukorra lõppu Eestis 17. mail.

Nõukokku kuuluvad lisaks Irja Lutserile ja Andero Uusbergile Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer, Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst ja Tartu Ülikooli kirurgiliste haiguste professor Peep Talving, Tartu Ülikooli Kliinikumi infektsioonhaiguste arst Pilleriin Soodla ja Tartu Ülikooli rakendusviroloogia uurija-professor Andres Merits.