Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets (EKRE) ütles, et abielureferendumi eelnõu teine lugemine on plaanitud 11. jaanuarile.

Poolamets toonitas ERR-ile, et kuna opositsioon on lubanud muudatusettepanekute näol obstruktsiooni, ei pruugi teise lugemiseni jõudagi.

"Me mööname, et see ei pruugi 100 protsenti pidama jääda, arvestades, et meid on hoiatatud suure obstruktsiooni eest," ütles Poolamets.

Seetõttu peab ta vajalikuks arutada võimalikku riigikogu töö- ja kodukorraseaduse muutmist.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles teisipäeval veebisaate "Otse uudistemajast" erisaates, et enne riigikogu töö- ja kodukorraseaduse võimalikku muutmist proovib ta opositsiooni läbi rääkides kompromissi leida.

Anti Poolametsa sõnul ei ole see nii lihtne. "Ma ei ole ühtegi tõsist kompromissi ettepanekut kuulnud. Ma usun, et kui see kompromissi soov oleks, siis oleks sellest ka juba tuldud meiega rääkima. Pigem olen ma kuulnud suurejoonelisest obstruktsioonist," lausus Poolamets.

Küsimusele, kas EKRE asub nüüd Keskerakonda veenma, et nad siiski riigikogu töö- ja kodukorraseaduse muutmisega nõus oleksid, vastas Poolamets, et kõige pealt tagaks ta muudatusettepanekute virnasid näha.

"Mina ei ütle enne midagi, kui ma pole neid reaalselt laua peal näinud. Mis tüüpi nad on, nende üle saab juriidiliselt arutada. Et millised on lahendused, kui tuleb 5000 või kui tuleb 10 000 muudatusettepanekut. Aga sellegi poolest tuleb enne peale vaadata ja siis läheb tõepoolest tõsisteks aruteludeks ja ma ei pääse ka komisjoni erakorralistest istungitest," kommenteeris Poolamets.

Samuti põhiseaduskomisjoni kuuluv, Reformierakonna juht Kaja Kallas kirjutas Twitteris, et seaduse järgi saab teisele lugemisele saata eelnõusid, kui muudatusettepanekud on läbi vaadatud ja hääletatud. "Aga praegu tehti otsus saata eelnõu suurde saali isegi enne muudatusettepankute tähtaja möödumist," märkis Kallas.

Muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg on 30. detsember.