Ahjal peeti jõululaata

Ahja mõisapargi jõululaadale oli registreerinud palju rohkem kauplejaid kui kohale oli tulnud. Need, kes letid üles panid olid aga rahul, et tagasihoidlikust külastajate arvust hoolimata nad üleüldse kaubelda said.

"Siin on see, et konkurentsi on nii vähe. Täna hommikul, kui ma siia jõudsin, siis kliendid tulid kohe minu juurde, küsisid, kas sul kala ka kaasas on," rääkis Piirikivi talu perenaine Triin Vahelaan.

Piirangute tõttu on laatadelt kadunud tavapärane laadamelu.

"Isegi suured laadad on rahulikud. Inimesed kardavad ja nad ei julge välja tulla. Kes välja tuleb, on kindel soov, et ta tahab osta näiteks suitsukala, siis ta tuleb ja ta teeb ostu ära, kui ta ei taha, ta kõnnib lihtsalt mööda," rääkis Vahelaan.

Oli ka neid, kes käisid laadal isegi mitu korda, sest rahvast oli vähe ning oste sai rahulikult teha.

"Meie otsime juba teist korda, esimese korra ajal ostsime lambalihavorsti ja nüüd tulime põdravorsti ostma. Inimene soovib ju jõululaata, kuidas see jõulutunne muidu tuleb," ütles laada külastaja Eve.