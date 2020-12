Madis Müller: Eesti majanduse pilt on kardetust parem

Eesti 2020. aasta majanduskasv tuleb miinusmärgiga, kuid pilt on siiski parem kui kevadise esimese laine ajal võis karta, ütles Eesti Panga president Madis Müller enne keskpanga majandusprognoosi avaldamist ETV saates "Terevisioon".

"Eestis meie elu ja majandust mõjutasid viirus ja piirangud vähem kui Euroopa riike keskmiselt. Sihtturgudel põhjapoolsetes Euroopa riikides läks ka paremini," selgitas Müller usutluses Katrin Viirpalule.

Müller möönis, et viiruse teisest lainest ja uutest piirangutest tulenevalt on lähikuud üsna keerulised, kuid lisas, et taastumine peaks olema kiire.

"Suvel nägime, kui kiiresti Eesti ettevõtted ja majanduselu üldse suutis viiruse taandudes taastuda," märkis keskpanga juht. "Erinevatel tegevusaladel on seis erinev. Näiteks turismiettevõtetel on piirangute tõttu raske."

2021. aasta esimesel poolel tööpuudus veel Eesti Panga prognoosi järgi kasvab, aga kui vaktsiin siia jõuab, siis võiks see peatuda ja piirangute kadudes ka majandus taastuma hakata.

"Keskmine palk isegi sel aastal ei vähene," rääkis Müller. "Eesti inimeste elu lähiaastatel jätkuvalt läheb paremaks ja sissetulekud kasvavad."

2019. aastal oli Eesti SKP kasv 4,9 protsenti, SKP maht 28 miljardit eurot ja tarbijahinnaindeksi kasv 2,3 protsenti. Töötuse määr oli 4,4 protsenti.

Eesti Panga president Madis Müller ja asepresident Ülo Kaasik tutvustavad keskpanga värsket majandusprognoosi kell 11.

