Karilaid ütles, et esmalt tuleb oodata 30. detsembrini, kui abielureferendumi eelnõule on kõik muudatusettepanekud tehtud. Siis tuleb hakata neid komplekteerima ja vaadata, kui palju saab ettepanekuid selle tulemusel ka vähendada, sõnas poliitik.

"Kui see ei õnnestu, siis on tõesti antud eelnõu ummikseisus ja siis peab mõtlema, mida edasi teha," selgitas ta.

Opositsioonile tundub Karilaiu sõnul aga just abielureferendum kõige olulisema riigieluküsimusena ning näiteks majandusküsimused on tagaplaanile jäetud.

"Ei ole ju väga riigimehelik soovida halvata kogu riigijuhtimine," lisas Karilaid opositsiooni muudatusettepanekute kohta.

Samas leidis Karilaid, et riigikogu töö- ja kodukorra seadust peaks tulevikus muutma, kuid selleks on vaja suuremat poliitilist konsensust.

"Töö- ja kodukorra seadust muutes võime täpselt samasuguse probleemi ees olla, kus on tuhanded ettepanekud seda eelnõud mitte menetleda," lisas ta.

Sooäär saab aru, kuidas poliitika toimib

Fraktsioonikaaslase Imre Sooääre poolt välja pakutud abielu rahvahääletuse küsimuse teisiti sõnastamine oleks Karilaiu sõnul samuti mõistlik lähenemine

"Mina isiklikult toetaksin seda lähenemist, sest igasugune küsimus, mis läheb rahva ette, on pigem boonus. Ja mina ei alahindlaks rahva kaasamõtlemist ja aktiivsust," sõnas ta.

Karilaid ütles, et Sooäär on poliitikas karastunud inimene ning saab aru, et oluline on erinevate osapoolte vaheline koostöö.

"Täna on Imre Sooäärel oma nägemus või omad mõtted, kuidas tema suudab poliitikat kujundada esimese ja teise eelnõu lugemise vahepeal. Ta on nõus sinna oma energiat, teadmisi ja kogemusi panema," ütles Karilaid.

Karilaid lisas, et referendumi ärajäämine poleks suur kaotus Eesti rahvale, aga oleks suur võit opositsioonile ja näitaks koalitsiooni nõrkust. Tema hinnangul on valitsuskoalitsioonil veel riigijuhtimisse palju juurde anda.

Eks ta selline tammsaarelik valitsus ole, lõputu kraavi kaevamine ja õnn on kogu aeg silme ees," sõnas poliitik.

Katri Raik võib veel selle aasta sees Narva linnapeaks saada

Olukorda Narvas kommenteerides ütles Karilaid, et sotsiaaldemokraat Katri Raik võib veel 2020. aastal saada Narva linnapeaks.

"Keskerakond on taastamas positsioone Narvas ja me teeme seal 2021 kindlasti hea tulemuse," lisas ta.

Küsimuse peale, kas Karilaid usaldab Yana Toomi Narva kohalikku poliitikat puudutavates küsimustes, vastas aseesimees, et usaldab Toomi europarlamendi saadikuna.

Karilaid selgitas, et 2021. aasta valimiste ajal on ilmselt kõikide poliitikute ja ka ajakirjanduse pilgud suunatud peamiselt Tallinna, Tartu ja Narva tulemuste peale.

"Loomulikult Keskerakonna eesmärk on võtta ainuvõim nii Narvas kui Tallinnas, " sõnas ta.

Lisaks tuli saates põgusalt juttu ka Haapsalu raudteest, presidendivalimistest ja valitsuse toetusmeetmetest koroonaviiruse tagajärgedega toimetulekuks.