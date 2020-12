Leedus jõustusid karmid piirangud, nakatunute ja surmade arv tegi uue rekordi

Nii nakatumiste kui surmade arv on kõrgeim alates pandeemia algusest.

Leedus on koroonaviirus tuvastatud ühtekokku 99 869 inimesel. Praegu on haigeid 55 143, tervenenud on 43 379 inimest.

Surnud on COVID-19 tõttu 907 inimest ja veel 440 haigestunut on surnud muudel asjaoludel.

Leedus on seni tehtud 1 448 398 koroonaviiruse testi, neist 13 628 viimase ööpäevaga.

Peaminister hoiatab veel rangemate koroonapiirangute eest

Leedus jõustusid kolmapäeval senisest veel rangemad koroonapiirangud, aga kui inimesed neist kinni ei pea, võidakse riik veel kõvemini lukku keerata, hoiatas peaminister Ingrida Šimonyte teisipäeva õhtul usutluses riiklikule telekanalile LRT.

"Ma tahaksin loota, et asjaolu, et kõiki poode ei panda kinni ja mõned müüvad oma olemuse tõttu laiemas valikus tooteid, ei anna meie inimestele põhjust seal lõbutseda. Kui see aga juhtub, siis tuleb muidugi piiranguid veelgi karmistada," ütles peaminister.

Tema sõnul hakatakse sel juhul kaaluma esmatarbe ja mitte nii tähtsate kaupade eraldamist.

"Me jälgime olukorda väga tähelepanelikult. Kui on vaja teha pühade ajal otsus mittetoidukaupade või majutusteenuste kohta, siis need otsused tehakse," hoiatas Šimonyte.

Leedus jõustus kolmapäeval karm karantiin, suletud on enamik poodidest ja juuksurisalongid, inimeste liikumine on piiratud.

Valitsuse otsusel võivad edasi töötada vaid toidupoed ja apteegid ning neil ei keelata kaubelda ka muude kaupadega.