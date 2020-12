Leedus lisandus ööpäevaga 2927 nakatunut

Leedu statistikaameti andmetel lisandus ööpäevaga 2927 koroonaviiruse juhtumit ning suri 14 inimest. Üks lahkunutest oli alla 30-aastane.

Lätis tehti ööpäevaga 5545 koroonatesti, millest 643 osutus positiivseks. Ööpäevaga suri 12 inimest.

Lätis on viirusega nakatunud kokku 30 940 inimest. Läti Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse (SPKC) epidemioloog Juri Perevoštšikov ütles sel nädalal, et kui viiruse levik ei pidurdu, on pooleteise nädala pärast haiglas üle 1000 inimese.

Soomes lisandus 309 uut nakatunut. Soomes on alates epideemia algusest registreeritud 33 162 positiivset koroonatesti.