Tallinnas on kõrgeima nakatumisnäitajaga linnaosa Lasnamäe

Tallinnas on nakatumine koroonaviirusega kõikjal suur, kuid teistest linnaosadest peajagu kõrgem on nakatumisnäitaja Lasnamäel.

Viimase nädalaga on Tallinnas lisandunud ligi 1500 uut nakatumisjuhtu, neist kolmandik ehk ligi 500 on registreeritud Lasnamäel.

Lasnamäel on ka Tallinna konkurentsitult kõrgeim nakatumisnäit - 740 ehk nakatunuid 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul.

Ülejäänud Tallinna linnaosades jääb nakatumisnäit 500 ja 570 vahele. Madalamad on näitajad Nõmmel (501), Mustamäel (511) ja Kristiines (513); kõrgemad Põhja-Tallinnas (567), Haaberstis (564) ja Pirital (555).

Kesklinnas on nakatumisnäit 540, kuhu viimase nädalaga on registreeritud 401 nakatumist, mis teeb selle nakatunute arvult Lasnamäe järel teiseks, kuigi suhtarvult on tegemist keskmise näitajaga.

Seega on Lasnamäe nakatumisnäitaja umbes kolmandiku võrra ülejäänud Tallinna linnaosadest kõrgem.