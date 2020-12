Tallinnas Pirita rannaalal alustas maatüki omanik Pirita GO uue ärihoone ehitamist. Kohalikud elanikud ja linnaosavanem kardavad, et ettevõtja senist käekirja arvestades on ärihoonest valmides sujuvalt saanud kortermaja.

Juba 2000. aastal Pirita jõe suudme lähedal Merivälja tee 1 kinnistu omandanud Pirita GO on tänaseks alustanud ehitustöödega ning krundilt on maha võetud mitukümmend puud. Kohalikud ei mõista toimuvat alates sellest, kuidas lastakse Tallinna kuulsaimas rannas metsa maha võtta, ehitada sinna üle kümne meetri kõrgune maja, ning lõpetades sellega, miks see maalapp kunagi üldse eraarendajale maha müüdi.

Hoone kerkimise muudab veelgi kummalisemaks asjaolu, et sellele on vähemalt sõnades vastu olnud varem Pirita linnaosavanemana töötanud keskerakondlased Tiit Terik ja Tõnis Mölder ning praegu sama ametit pidav Tõnis Liinat.

2016. aasta märtsis linnavalitsuse korraldusega kehtestatud Merivälja tee 1a kinnistu detailplaneeringuga on ärimaa sihtotstarbega krundile lubatud ehitada kuni kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone. Planeeringu järgi on krundile kavandatud büroohoone, kus on ette nähtud ka kohvik/baar, ilusalong, raviteenused ning kauplus. Hoone kõrguseks on kavandatud kuni 11 meetrit. Parkimine on ette nähtud maa-alusel korrusel.

Linnaosavanem: hoone on liiga suur

Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat ütles ERR-ile, et kuivõrd tegemist on rannametsa alaga, siis on hoone tema hinnangul liiga suur. "Tahan hirmsasti loota, et sinna korterelamuid ikkagi ei püstitata ehk arendaja lähtub dokumentatsioonist, mis talle on ehitusloaga väljastatud," nentis Liinat.

Liinati kahtlused on tekkinud aastatetaguse Pirita rannahoone juhtumiga, kuhu pidid algselt tulema teenindusruumid, siis lubati külaliskortereid, kuid lõpuks sai rannahoonest tavaline kortermaja. Tegu oli sama arendaja ehk Pirita GO-ga.

"Tahan hirmsasti loota, et sama teed ei lähe ta ka praeguse rajatisega. Kui arendaja on vastuolus oma projekteerimistingimuste või seadusega, astun kindlasti vajalikud sammud," märkis Liinat.

Liinat viitas ka Merivälja tee 33 juhtumile, kus linn käskis ehitamise seisma jätta peale seda, kui kohalikud elanikud tõstsid kisa arendaja plaani peale parkimiseks mõeldud maa-alust korrust mitte rajada. "Kui ta eksib detailplaneeringus püstitatud eesmärkide vastu, siis tõesti jah, kinnistut ootab täpselt sama saatus nagu Merivälja tee 33 kinnistut, et ta jookseb oma protsessides nii-öelda nulli välja ja alustab kogu tegevust otsast peale. Kui ta täidab kõik eesmärgid, siis meil tuleb kahjuks see kasutusluba talle hiljem anda. Omalt poolt hoian ma silma peal terve ehitusprotsessi aja," kinnitas linnaosavanem.

OÜ Pirita Go juhatuse liige Robert Mirzo ütles ERR-ile, et kõiki detailplaneeringus kirjas olevat kavatsetakse järgida ning seda pole põhjust karta, et asutakse midagi teistmoodi tegema.

Kohalikel hirm, et tuleb kortermaja

Kohalike elanike esindaja Indrek Hein ütles ERR-ile, et inimesed on toimuvast väga häiritud ning eriti ettevaatlikuks teeb neid Merivälja 33 juhtum. Pirita linnaosakogus toimuvat kirjeldatakse kui "teerulli".

"Alguses oli juttu, et sinna tuleb üldse vähikliinik. Aga nüüd on juba hirm, et läheb samamoodi nagu Pirita rannahoonega, kus alguses oli teenindus, siis külaliskorterid ja nüüd tavalised korterid," rääkis Hein, kelle sõnul tekitab kahtlusi ka hoone valmimise kauge tähtaeg, 2022. aasta.

Robert Mirzo seda, millal hoone valmida võiks, kinnitama ei soostunud, öeldes vaid, et "vaadake, milline ilm praegu väljas on".

Heina sõnul ei arvesta kerkiv hoone absoluutselt kohalike elanike ega tallinlaste huvidega. "See rand ja ala on ju terve Tallinna puhkeala. Tükk-tükkhaaval rannametsa võetakse maha. Kui laseme aga tükkhaaval võtta, siis seal on kummalisel kombel veel ärimaa tükke – kust me teame, et sealt edasi ei minda. Parkimisega on suviti nagunii probleeme ja nüüd laseme suure parkla täis ehitada. Lihtsalt võetakse puid maha looduskaunist kohast, mis kuulub ju tegelikult kõigile tallinlastele," rääkis Hein.

Linnaosavanem Liinat ütles, et usub, et kunagi otsuseid langetades tehti seda parima teadmise järgi, kuigi praegune olukord tekitab temas meelehärmi. "Kahjuks on tagantjärele raske korrektuure teha. Minu kohus on praegu parimad seaduslikud lahendused leida, isegi kui minu jaoks mõni olukord on meelehärmi tekitav," nentis ta.

Parkimisprobleemide kohta ütles Liinat, et planeeringuga saab tagada, et hoone ümber ei teki autoliiklust. "Kas siis tuleb hakata blokeerima seda sissesõiduala, jätta sissepääs ainult päästeametile ja hooldussõidukitele ja jalakäijatele ja jalgratturitele. Eks neid korrektuure tuleb sellele hoonele teha täiendavalt," lausus ta.

Puid on Liinati hinnagul õnneks maha võetud vähe. "Ehitusloaga on tõepoolest ette nähtud puude mahavõtmine, mida ta on tänaseks päevaks ka teinud. Õnneks pole sel kinnistul männikuid, pigem on seal paju- ja lepavõsa olnud. Männikut ei ole lubatud tal olulisel määral puutuda. Kindlasti ma seisan ka selle eest, et arendaja oma asendusistutused ja rohevööndid täidab," ütles Liinat.

Raieloa järgi on krundil lubatud maha võtta 44 puud, nende seas on 19 mändi, lisaks on nimekirjas paplid, saarvahtrad, pärn ja toomingad.

Indrek Hein märkis, et kui kõnealusele krundile üldse lubada midagi ehitada, siis võiks see olla teenindushoone ranna külastajate jaoks. "Sinna sobiks teenindushoone ranna jaoks, aga ei sobi kindlasti massiivne ärimaja, mille kõrgus võib olla 11 meetrit. Vaadates omaniku senist käekirja, siis ei imesta, kui sinna ikka lõpuks tulevad korterid," lausus ta.

Merivälja tee 1a detailplaneering kehtestati 2016. aastal. Hoone tuleb kolmekorruseline ning ehitus peaks kestma detsembrist 2020 veebruarini 2022. Hoone arhitekt on KOKO arhitektid, ehitab Mapri Ehitus.