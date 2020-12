Pärnu muuseumis näeb jõuluehete väljapanekut

Jõuluehete kogujad on täpselt samasugused kollektsionäärid nagu margikogujad või numismaatikud ja haruldane kuusekaunistus võib maksta mitusada eurot. Pärnu muuseumis näeb Väino Linde jõuluehete väljapanekut.

Jõuluehete kollektsionäär Väino Linde alustas oma kollektsiooni 10-15 aastat tagasi, kui tuli mõte juba kodus olevatele ehetele lisa otsida. Nii sai lihtsalt alles hoitud ehetest arvestatav kollektsioon. Maailmas on selliseid kollektsioonääre palju.

"Ülemaailmselt on päris palju neid inimesi, kes tunnevadki selliste jõuluehete, kuuseehete vastu huvi, mis on Nõukogude Liidus tehtud kas 50. või 40. aastatel aastatel. Algul nad olid küll saksa jõuluehete-kuuseehete koopiad. aga hiljem selgus, et nõukogudemaal tehti seda käsitöönduslikus korras isegi ilusamini ja uhkemini, kui originaalis saksa ehted olidki," rääkis Linde "Aktuaalsele kaamerale".

Aga Nõukogude Venemaal oli jõulude tähistamine keelatud. 1920. aastate lõpust ei olnud lubatud ka aastalõppu ega uue aasta algust tähistada. 1935. aastast otsustati taas aastavahetuse tähistamist lubada. Lastele võisid kingitusi tuua näärivanad-külmataadid, ka nääripuude kaunistamine sai äkki hoo sisse.

"Peale ehete on mul siin väljas vanu nääriküünlaid, muid jõulu- või kuuseehtimisega seotud atribuute. Ma mõtlesin, et kui juba natuke harrastuskogujana toimetada, siis võiks olla kogu see kuuse ja jõuluampluaa esindatud," rääkis ta.

Muuseumis on Linde jõuluehete kollektsioonist väljas umbes kolmandik.