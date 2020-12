Alanud istungil kulus üksjagu aega kaugteel sõna soovinud saadikute ühenduse testimiseks ja toimus arutelu kaugvormi tõhususest, turvalisusest ja tehnilisest võimalikkusest.

Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise eelnõu hääletuse oli riigikogu aseesimees Siim Kallas (RE) sunnitud ühenduse katkemise tõttu kaks korda katkestama ja uuesti tegema.

Järgnes palju küsimusi, kui põhjendatud ja kas selline tegevus on üldse lubatud. Osad EKRE liikmed ütlesid, et selline hääletamise vorm ei ole usaldusväärne ja seda on võimalik ära kasutada obstruktsiooniks.

Istungit juhatanud Siim Kallas kinnitas, et kaughääletamine on turvaline. Ta lubas tehtud märkused arvesse võtta ja teha edasiseks järeldused.

EKRE fraktsiooni liige Mart Helme tegi ettepaneku, et kaugistungid võiksid olla lubatud vaid siis kui valitsuse poolt on välja kuulutatud eriolukord.

Reformierakonna fraktsioon nõudis kolmapäevasel istungil, et neljapäeval toimuks kaugistung, kuid keeldus ütlemast, miks mõni nende liige ei saa osaleda.

Pärast pikka arutelu pani istungit juhatanud Helir-Valdor Seeder ettepaneku suure saali hääletusele ja see leidis toetuse.

Kaja Kallas põhjendas oma ettepanekut sellega, et esmaspäeval oli kaks komisjoni koos ja oht on endiselt üleval. Lisaks on tema sõnul suures saalis rahvasaadikud üksteise kõrval tihedasti, seega on vaja kaugtööle minna.

Varem ei ole riigikogu kaugistungit kasutanud, vastav platvorm töötati välja tänavu suvel.

Jõuluvana külastus

Kell 10.45 saabus riigikogu saali jõuluvana. Esimese kingi andis jõulumees Keskerakonnale. Kingiks oli tuulekell ja mandalate joonistamise raamatu. Kingituse lunastas Viktor Vassiljev koroonaviiruse ja poliitilise olukorra teemalise luuletusega.

Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale kinkis jõulutaat liivakella ja Aliase mängu.

EKRE aseesimehe Mart Helme ettepanekul peaks jõuluvana kirjutama põhiseadusesse. Kõik EKRE fraktsiooni liikmed said kingiks hallid villased sokid, mis sümboliseerivad "rahu ja veidi päikest".

Reformierakonna eest lunastas kingi välja Madis Milling, kes luges ette referendumiteemalise luuletuse. Kingis sai fraktsioon vahendi ummistuste likvideerimiseks ja raamatu laululindudest, sest Reformierakonnal on alati paar häält puudu.

Isamaa fraktsioon sai kingiks madratsi, mille vahele saab panna pensionireformiga vabanenud raha.

Riigikogu juhatusele kinkis jõuluvana videokaametaga beebimonitori, et saaks näiteks kaugtööd teha.