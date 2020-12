Lätis tuvastati viimase ööpäevaga 1040 uut koroonanakkuse juhtu, mis on rekordarv teist päeva järjest, teatas neljapäeval haiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Suri 12 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Lätis on koroonadiagnoosi saanud 28 535 inimest, COVID-19 tagajärjel on surnud 394 inimest.

Viimase ööpäevaga tehti 10 344 koroonatesti, neist 10 protsenti andis positiivse tulemuse.

Viimase 14 päeva jooksul on Lätis tuvastatud 9228 koroonanakkuse juhtu, nakkusnäitaja 100 000 elaniku kohta on 480,6.

Leedus tuvastati viimase ööpäevaga 3159 koroonanakkust

Leedus tuvastati viimase ööpäevaga 3159 uut koroonaviiruse nakkusjuhtu ja haiguse tagajärjel suri 30 inimest, teatas neljapäeval riigi statistikaamet.

Leedus on koroonaviirus tuvastatud ühtekokku 99 869 inimesel. Praegu on haigeid 56 518 , tervenenud on 45 113 inimest.

Surnud on COVID-19 tõttu 933 inimest ja veel 464 haigestunut on surnud muudel asjaoludel.

Leedus on seni tehtud 1 461 923 koroonaviiruse testi, neist 11 862 viimase ööpäevaga.