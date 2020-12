Perearst: oma raha eest vaktsiini ostmist pole praegu ette nähtud

Perearstidel on üsna suur valikuvõimalus, kuidas te praktiliselt inimesed vaktsineerimisele kutsute ja kuidas nad välja valitakse?

Esmajärjekorras vaktsineeritakse need inimesed, kellel on suurem risk jääda COVID-19-sse, ja need, kellel on suurem risk seda haigust raskemalt põdeda. Seetõttu vaktsineerivad end kõigepealt tervishoiutöötajad, et nad saaksid teisi edasi kaitsta. Siis me teame, ka mujalt maailmast on palju näiteid selle kohta, et suures riskis on hooldekodude elanikud. Edasi tulevad juba vanusest tingitud ja terviseriskidega inimesed. Me teame, et need on inimesed, kes on vähemalt 70-aastased; inimesed, kellel on kindlad kroonilised haigused. Me oleme kindlasti paindlikud. Me prioritiseerime neid, kelle on suurem risk haigust põdeda.

Vaktsineerimine on vabatahtlik. Kui inimene kohe ei tule, kas siis veenmisele te esialgu aega ei raiska?

Alguses oleks hea, kui me saame võimalikult paljud inimesed kaitstud. Aga me loomulikult vastame inimeste küsimustele, mis mured neil on. Selge on see, et inimene langetab otsuse ise, aga me anname inimesele nõu ja oleme valmis küsimustele vastama.

Kui palju te olete valmis hirmudega tegelema – vaktsiinid on uued, teadmised ja praktika pole jõudnud laagerduda?

Meie ülesanne pole inimesi ära rääkida, vaid võimalikult kiiresti normaalse elu juurde tagasi pöörduda. Aga tõepoolest, see vaktsiin, mis toimib, ei ole see, mis kuskil klaaspudelis on, vaid see, mis inimese immuunsüsteemi treenib, õpetab teda kaitsma selle vastiku viiruse vastu.

Mis puudutab uut vaktsiini, siis inimestel võib olla kõhklusi ja kartusi, aga kui vaadata, kui põhjalikult on kliinilisi uuringuid läbi viidud, kui suured on olnud uuritavate hulgad, kui läbipaistvalt on protsess toimunud – uuringuprotokollid on eelnevalt avaldatud. Enne seda, kui meie hakkame vaktsineerima, mitmed riigid juba vaktsineerivad – USA, Suurbritannia, neid riike on veel.

On olnud paar allergilist reaktsiooni, see on spetsiifiline allergiline reaktsioon – see ei ole kõige tavalisem allergia, vaid anafülaktilist tüüpi allergia. Mis on inimestel kindlustunde andmiseks öelda, et see reaktsioon on hästi ravitav, lihtsalt peab olema 15 minutit vaktsineerimiskohas, siis see reaktsioon alandub kiiresti, kui see avaldub.

Kas on ka võimalus, et oma raha eest saab vaktsiini kiiremini?

Ma ei kahtlegi, et kuskil internetiapteekides midagi müüakse, aga mina küll ei soovitaks sealt osta, sest õiget vaktsiini te sealt ei saa. Vaktsineerimine korraldatakse Euroopa Liidus ikkagi võimalikult õiglaselt, et eelkõige saaksid vaktsiini need, kellel on suurem risk selle haiguse osas. Oma raha eest ostmist ma praegu küll ette ei näe.