Asser: tasuta kõrghariduse tagamiseks jääb aastas puudu 75-80 miljonit eurot

Asser ütles ERR-ile, et tervikrahastus ülikoolidele pole piisav ning aastaid tagasi loodud süsteem pole oma eesmärke järginud. Asser lisas, et aastas jääb puudu ligikaudu 75-80 miljonit eurot.

"Ma ei usu, et keegi on praegu valmis sellist sammu astuma," ütles Asser puuduoleva raha leidmise kohta riigitasandil.

Rektor selgitas, et eraraha kaasamine on praegu ainuke meetod, et tagada kõrghariduse hea kvaliteet.

"Ilmselt ei oleks (tudengid) valmis hetkeseisuga kõigile ühesuguse maksumäära kehtestamiseks, pigem oleks see mingi vahevariant," sõnas Asser ja lisas, et kõrghariduse rahastamine vajaks laiemat ühiskondlikku debatti.

Asser ütles, et varasema täielikult tasulise kõrghariduse süsteemi juurde tagasi minna ei plaanita.

"Ma ei arva, et see skeem peaks niisugune kehtestatud saama, et meil õppurite arv langeks," lisas rektor.