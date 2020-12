Koroona seljatanud Enn Veskimägi: lõpuks lootsid arstid minu vastupidavusele

Mida kogeb koroonapalatis viirusega kahevõitlust pidav inimene, kes käib ära päris tunneli lõpus? Ettevõtja Enn Veskimägi teab, et ega koomas olemisest mingit pilti olegi, see oli nagu unenägu ja üksikud meelde jäänud episoodid olid natuke müstilised, mida tegelikult inimesega ei juhtu. Nüüd oskab Enn Veskimägi kutsuda teisi ettevaatlikkusele koroona suhtes.

Lõppeva aasta vaieldamatu märksõna on koroona. Teie, Enn Veskimägi, olete vist Eesti kuulsaim koroonapatsient. Kas te aasta tagasi oleksite arvanud, et teid ei teata enam mitte niivõrd kui suurettevõtjat, vaid kui meest, kes sai koroonast jagu?

Mulle endale ka tundub, et mitmetel üritustel, kuhu mind on kutsutud, olengi olnud ilmselt patsientide esindaja. (Muigab)

See sai alguse "Pealtnägija" dokumentaalfilmist. Esmalt rääkisid minu raviarstid, et neil on niisugune plaan, kas olen nõus intervjuud andma. Nägin neid lindistusi, mind oli ka filmitud, kui olin koomas. Ma ei olnud nüüd vaimustatud selle näitamisest. Aga siis sai ka mu pere aru, et peaks olema mingi sõnum ühiskonda, sest sel ajal ei võtnud paljud seda [koroonaviirust] üldse tõsiselt.

Arvan, et see oli väga õpetlik. Olen saanud pärast tohutult positiivset tagasisidet. Inimesed tulevad tänaval vastu või kaubanduskeskustes ja tunnustavad, et sellega avalikkuse ette tulin. See andis neile palju hoiatuslikku. Paljud ütlesid, et nad lõpetasid poes käimise ja kasutavad nüüd toidu kojutoomist. Sellel oli väga positiivne järelkaja.

Tegelikult te käisite ära päris tunneli lõpus. Milline seal oli?

Seda on raske kirjeldada. Ega koomas olemisest mingit pilti [olegi]... On üksikud episoodid, mis pärast on meenunud... See oligi nagu unenägu, aga need üksikud meelde jäänud episoodid – reaalse eluga neil mingit pistmist ei olnud. Need olid natuke müstilised, mida igapäevaselt inimesega ei juhtu.

Kas te tundsite ka hirmu?

Ei. See viimane lõpp – enne, kui endale kiirabi helistasin – oli juba nagu poolunes, katkendlikud episoodid... Paljud, kellele siis ise helistasin või kes mulle helistasid, ütlesid, et minu jutt oli mõistlik ja selge, aga ise ma paljusid kõnesid ei mäleta.

Mis aitas teil lõpuks võita koroonat, sellest olukorrast välja tulla?

Vaat see küsimus oleks rohkem arstidele.

Olen raviarstidega palju rääkinud ja nad ütlesid, et kõik vahendid, mida sai minu ravimiseks kasutada, olid juba laual, midagi enam varuks ei olnud. Lootus oli lihtsalt minu füüsilisel vastupidavusel – kas ma kannatan selle välja.

Varasemas intervjuus olete ka öelnud, et videokõned lähedastega mõjusid kui imerohi. Kuidas te pere vastu pidas?

Seda, jah, arstid ütlesid, et esimene Skype'i kõne perega oli niisugune, kus ma veel päris hästi ei tajunud oma olukorda. Vähemalt sain teada, et mul on pere. Aga arstid ütlesid, et see oli nagu imerohi, olin järgmisel päeval oluliselt värskem.

Kahe päeva pärast oli mul uus Skype'i kõne perega, siis suutsin nendega juba suhelda, sain aru, kus olen, et mul on pere ja lapsed. (Naeratab) See oli positiivne emotsioon, mis ilmselt oli ka edasisele ravile positiivne edasiminek.

Mida te ütleksite inimesele, kelle lähedane võitleb praegu elu eest haiglas ja lootus hakkab kaduma?

(Paus) Pigem ütleksin neile, kes ei usu sellesse [koroona] tõsidusse. Meil on ühiskonnas inimesed, kes võitlevad maskide vastu, on neid, kes ütlevad, et see [koroona] on väljamõeldis, mida polegi olemas. Euroopas on juba sadu tuhandeid inimesi, kes on läinud siit ilmast.

Ütleksin, et inimesed oleksid ettevaatlikud ja kuulaksid, mida soovitatakse . Kõik need maskid, kahemeetrised lähedased suhted – see on väga tõsine teema. Võib-olla on inimese loomuses, et enne ta sellest aru ei saa, kui on ise puudutatud olnud.

Mina saan aru, kui jõhker on kogu epideemia, mis viirusega kaasneb. See, mis toimub nendega, kes on haiglaravil... Võin enda pealt öelda, et kui viirus on peatatud ja inimene saab haiglast välja, siis kaasnevad sümptomid on oluliselt tõsisemad, kui seda võib ette arvata.

Olen juba natuke rohkem kui pool aastat tohutult pühendunud enda taastamisele. Kui algul olin optimistlik ja tohtritega suheldes ütlesin, et poole aasta pärast, et jõuluks...

Jõuluks lootsite oma vormi taastada?

Jah. Aga arstid ütlesid, et ärgu ma nii optimistlik olgu ja arvestagu aastaga. Praegu võin kinnitada: arstidel oli õigus. (Naeratab)

Aasta säravaimad tähed - Enn Veskimägi. Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Kui te nüüd peeglisse vaatate, kas tunnete ära selle Ennu, kes seal enne oli, et see kõhn ja vaevatud Enn on juba minevik?

Jaa, ma olen juba suurema osa kaalust taastanud. Paljud ütlevad, et oi, Enn, näed jube hea välja ja kõik korras, jah?

Aga see, mis välja paistab, on üks asi ja teine see, mis seesmiselt on. Lihaste taastumine on pikk protsess ja sellega tuleb tohutult vaeva näha. Mul on veel jalal närvikahjustusi, mis võtavad aega kindlasti aasta, võib-olla rohkem, aga olen normaalse elu enda jaoks taastanud. Kuid selleks, et jõuda sinna, kus olin enne nakatumist, on veel ikka minna.

Et olukord oleks piltlikum, siis kasutan magnetravi, impulssravi, mitmete füsioterapeutide abi, kaks-kolm korda nädalas jõusaali, kus olen käinud alates juulist rohkem kui sada korda, jalgrattaga sõitsin kuni külmade tulekuni üle 3000 km, aga alustasin ühe kilomeetri kaupa. See kõik tuleb hästi pika töö tulemusena.

Kas see kohutav kogemus on pannud teid elu ümber mõtestama?

Mingil moel kindlasti. Et mulle anti teine võimalus, see iseenesest kohustab.

Kindlasti olen ettevaatlikum, kui olin enne. Kuna ma enne polnud haige olnud, siis mõtlesin, et mind ei võta ükski asi. Ei olnud ühegi viirusega, isegi mitte gripis kunagi olnud. Eks olin natuke enesekindel. Nüüd suhtun sellesse teistmoodi.

Milline on teie uue aasta soov?

Soov number üks oleks, et see viirus taanduks. Et leitaks ravim. See on ainuke asi, mis praegu Eesti ühiskonda kõige rohkem puudutab.

Teiseks, et inimesed oleksid ettevaatlikud ja kuulaksid, mida neile soovitatakse teha, mitte ei teeks seda, mida nad oma peaga mõeldes... Või peavad ebaoluliseks, mida palutakse teha.

Suur aitäh, Enn Veskimägi.

Palun.

