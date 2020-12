"Eile öösel eemaldas Virginia oma Robert E. Lee kuju USA Kapitooliumist," kirjutas osariigi kuberner Ralph Northam. "See on oluline samm edasi – ammu on käes aeg, kui me räägime oma lugu vastupidavuse, mitmekesisuse ja kaasamise kujutistega."

Kodusõjas aastatel 1861-1865 lõi Ameerika Riikide Konföderatsioon Ühendriikidest lahku ja võitles majanduslikult kasuliku orjapidamise alleshoidmise nimel. Mujal riigis oli orjapidamine kaotatud.

Virginias asus Konföderatsiooni moodustanud lõunaosariikide pealinn Richmond.

Lee skulptuur oli esindanud praeguses Ühendriikide pealinnas Washingtonis asuvas parlamendihoones Virginia osariiki alates 1909. aastast.

Konföderatsiooni lippe ja monumente peetakse nüüd laialdaselt rassismi ja rõhumise sümboliteks, isegi kui nende toetajad peavad neid vaid ajaloolise tähtsusega objektideks.

Tänavu mais tapsid politseinikud kinnipidamisel mustanahalise mehe George Floydi, mis käivitas USA-s meeleavalduste laine. Konföderatsiooni sümbolid on pärast seda aina rohkem sihikule võetud. Paljud neist on prominentsetelt positsioonidelt eemaldatud.

Kongressi kõrgeim demokraat Nancy Pelosi tervitas Lee skulptuuri minema toimetamist.

Arvatakse, et kindrali skulptuur vahetatakse parlamendihoones välja mustanahalise kodanikuõiguste aktivisti Barbara Johnsi kujuga.